Adj teret a méltóságnak – adományokból újítanák fel az autisták miskolci lakóotthonának szobáit

Meggyőződésünk, hogy mindenkinek jár egy szoba, ahol otthon érezheti magát; egy kert, ahol szabadon mozoghat; és egy hivatás, amelyben kibontakozhat.

Októberben jártam először Miskolcon, a Vargahegyen. Azért érkeztem, hogy segítsek egy kampány vizuális anyagának elkészítésében, ennek keretében pedig együtt dolgozhattam Kristóffal, az egyik lakóval, aki már több mint 10 éve hívja az intézményt az otthonának. Neki és a társainak gyűjtenek, hogy méltó körülmények között élhessenek.

A Miskolci Autista Alapítványt 1992-ben hozták létre a régióban autizmussal élő gyermekek szülei és támogatói, reagálva a hiányos szociális ellátórendszerre. Alapvető céljuk egy olyan intézmény létrehozása volt, ahol a fiatalok teljes körű gondozást, fejlesztést, képzést, később akár munkalehetőséget kaphatnak. Ma közel 80 felnőttről gondoskodnak, akik az egész országból érkeztek hozzájuk.

Egyes lakószobák azonban mára elavultak, felújításra szorulnak.

A speciális igényeket kielégítő környezet biztosításához szükséges eszközök jóval drágábbak, mint azt gondolnánk.