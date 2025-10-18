Belföld

Fortepan / Budapest Főváros Levéltára / Klösz György
Az épülő Szent István-bazilika a Bajcsy-Zsilinszky út (Váci körút) felől 1893 körül.
Fortepan / Budapest Főváros Levéltára / Klösz György
Kilátás a Királyi Palotából a Bazilika és a Parlament felé 1896 körül.

Országház, Szent István-bazilika, Budavári Palota: három ikonikus kupola Budapest egén

Budapest látképét három monumentális, a politikai, az egyházi és az egykori uralkodói központokat reprezentáló épület kupolája uralja. Kettőnek kerek évfordulója van: 140 éve, 1885. október 12-én volt az Országház építkezését megindító első kapavágás az akkori Tömő, a mai Kossuth Lajos téren, illetve 120 éve, 1905. november 9-én szentelték fel a Szent István-templomot. A modern, demokratikus politikai hatalmat és a katolikus egyház központi szerepét jelképező pesti kupolák mellé harmadikként a történelmi, királyi hatalmat megtestesítő Budavári Palota (lánykori nevén Királyi Palota) kupolája csatlakozik a budai horizonton. Hármójuk története nem is lehetne különbözőbb, kövessük sorsuk alakulását fényképek segítségével!
Fortepan / SZTFH Földtani Szolgálatának gyűjteménye / Eötvös Loránd Kilátás a Magyar Tudományos Akadémia épületéből az épülő Parlament felé, jobbra az Akadémia utca 1894-ben.
Fortepan / SZTFH Földtani Szolgálatának gyűjteménye / Eötvös Loránd Kilátás a Magyar Tudományos Akadémia épületéből az épülő Szent István-bazilika felé, előtérben a Vigyázó Ferenc (Béla) utca 1894-ben.

Parlament

Az Országházat 1885-ben kezdték építeni, és bár a II. világháború ostroma súlyos károkat okozott a kupolájában is, alapvetően eseménytelen sors jutott neki – ahogy azt egy kupolától el is várnánk. Az épület 265 méteres hosszával és impozáns központi kupolájával Budapest egyik legismertebb szimbóluma lett.

Fortepan / Deutsche Fotothek / Brück und Sohn Csavargőzösök, az úgynevezett propellerek kikötője az alsó rakparton, a Batthyány térnél 1907-ben. A Duna túlpartján a Parlament.
Fortepan / ETH Zürich Légifotó a Parlamentről és a Kossuth Lajos térről 1923-ban.
Fortepan / Révay Péter A Parlament a Batthyány tér felől nézve 1935-ben.
Fortepan / Saly Noémi A Parlament a Szabadság tér felől nézve 1944-ben.
Fortepan Háborús sérülések a Parlamenten 1945-ben.
Fortepan / Mezey Ferenc A Kőfaragó és Épületszobrászipari Vállalat (később Reneszánsz Kőfaragó Zrt.) dolgozói felújítják a díszítéseket a Parlament kupoláján 1958-ban.
Fortepan / MHSZ Augusztus 20-i vízi és légiparádé a Dunán 1977-ben, háttérben a Parlament.
Fortepan / Gerely Ferenc A Parlament kupoláján lévő vörös csillag eltávolítása 1990-ben.

Szent István-bazilika

A Bazilika kupolájának története jóval fordulatosabb: az első, Hild József által tervezett kupola 1867-ben beomlott, nem sokkal a tervező halála után. Az új kupolát Ybl Miklós álmodta meg, de a befejezés már Kauser József nevéhez fűződik. A templom csak 54 évvel (!) az építkezés megkezdése után, 1905-ben készült el teljesen, és azóta is Budapest egyik legfontosabb vallási és turisztikai központja. A kupola kilátóteraszáról kiváló panoráma nyílik a városra.

Fortepan / Budapest Főváros Levéltára / Klösz György Az épülő Szent István-bazilika a Bajcsy-Zsilinszky út (Váci körút) felől 1893 körül.
Fortepan / Budapest Főváros Levéltára / Klösz György A Deák Ferenc tér 1904-ben, szemben a Bajcsy-Zsilinszky út (Váci körút), háttérben a Szent István-bazilika kupolája.
Fortepan / Hámori Gyula A budapesti Szent István-bazilika főbejárata előtti lépcső 1946-ban, háttérben jobbra a Hercegprímás (Wekerle Sándor) utca háborúban megsérült házsora.
Fortepan / Hámori Gyula A Szent István-bazilika kupolájának helyreállítása 1947-ben.
Fortepan / Hámori Gyula A Szent István-bazilika a Lázár utcából nézve 1948-ban.
Fortepan / Budapest Főváros Levéltára / Városrendezési és Építészeti Osztályának fényképei Légifotó a Szent István-bazilikáról 1963-ban.
Fortepan / Glósz András Kilátás a Károly (Tanács) körút és a Rákóczi út sarkán álló MTA lakóház tetőteraszáról a Szent István-bazilika és a Parlament kupolái felé 1983-ban.
Fortepan / Artfókusz / Fábián József A Szent István-bazilika 1983-ban

Budavári Palota

A Budavári Palota kupolája a három közül a legkalandosabb sorsú. Az eredeti reneszánsz palotát a török időkben pusztították el, majd a barokk újjáépítés után többször is átépítették, kibővítették. Az 1905-ben elkészült „álkupolát” az ostromban ért sérülések után a Rákosi-korszakban teljesen új, végre „igazi” kupolára cserélték, amelyet a hatvanas években vasbetonból építettek meg. A palota újra átépítés alatt áll, így a jelenlegi állapot sem tekinthető véglegesnek.

Fortepan / Budapest Főváros Levéltára / Klösz György A budai alsó rakpart, a Lánchíd utca házai és a Királyi Palota (később Budavári Palota) a Széchenyi Lánchídról nézve 1895–99 között.
Fortepan / Deutsche Fotothek / Brück und Sohn A Királyi Palota (később Budavári Palota) és a Lánchíd utca épületei a pesti oldalról nézve 1905-ben.
Fortepan / Bónis József A súlyosan sérült Királyi Palota (később Budavári Palota), a Hunyadi udvar és benne a Mátyás király kút 1947-ben.
Fortepan / UWM Libraries A Budavári Palota (korábban Királyi Palota) a pesti alsó rakpart felől nézve 1960-ban.
Fortepan / Beyer Norbert A Budavári Palota (korábban Királyi Palota) kupolája az újraépítéskor 1963-ban.
Fortepan / Inkey Tibor A Dunakorzó, háttérben a ködbe vesző Budavári Palota (korábban Királyi Palota) 1970-ben.
Fortepan / Urbán Tamás Kilátás a pesti alsó rakpartról 1974-ben, díszkivilágításban a Széchenyi Lánchíd és a Budavári Palota (korábban Királyi Palota).
Fortepan / Baráth Endre Kiránduló gyerekcsapat a Budavári Palota (korábban Királyi Palota) Hunyadi udvarában 1983-ban.
Fortepan / Simon Gyula Előtérben a Budavári Palota (korábban Királyi Palota), szemben a Parlament 1964-ben.

 

Olvasói sztorik