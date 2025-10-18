Országház, Szent István-bazilika, Budavári Palota: három ikonikus kupola Budapest egén

Parlament

Az Országházat 1885-ben kezdték építeni, és bár a II. világháború ostroma súlyos károkat okozott a kupolájában is, alapvetően eseménytelen sors jutott neki – ahogy azt egy kupolától el is várnánk. Az épület 265 méteres hosszával és impozáns központi kupolájával Budapest egyik legismertebb szimbóluma lett.

Szent István-bazilika

A Bazilika kupolájának története jóval fordulatosabb: az első, Hild József által tervezett kupola 1867-ben beomlott, nem sokkal a tervező halála után. Az új kupolát Ybl Miklós álmodta meg, de a befejezés már Kauser József nevéhez fűződik. A templom csak 54 évvel (!) az építkezés megkezdése után, 1905-ben készült el teljesen, és azóta is Budapest egyik legfontosabb vallási és turisztikai központja. A kupola kilátóteraszáról kiváló panoráma nyílik a városra.

Budavári Palota

A Budavári Palota kupolája a három közül a legkalandosabb sorsú. Az eredeti reneszánsz palotát a török időkben pusztították el, majd a barokk újjáépítés után többször is átépítették, kibővítették. Az 1905-ben elkészült „álkupolát” az ostromban ért sérülések után a Rákosi-korszakban teljesen új, végre „igazi” kupolára cserélték, amelyet a hatvanas években vasbetonból építettek meg. A palota újra átépítés alatt áll, így a jelenlegi állapot sem tekinthető véglegesnek.

Képszerkesztő: Virágvölgyi István

A Heti Fortepan blog a Capa Központ szakmai együttműködésével valósul meg. Az eredeti cikk ezen a linken található: https://hetifortepan.capacenter.hu/harom-kupola

