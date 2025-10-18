Országház, Szent István-bazilika, Budavári Palota: három ikonikus kupola Budapest egén

Budapest látképét három monumentális, a politikai, az egyházi és az egykori uralkodói központokat reprezentáló épület kupolája uralja. Kettőnek kerek évfordulója van: 140 éve, 1885. október 12-én volt az Országház építkezését megindító első kapavágás az akkori Tömő, a mai Kossuth Lajos téren, illetve 120 éve, 1905. november 9-én szentelték fel a Szent István-templomot. A modern, demokratikus politikai hatalmat és a katolikus egyház központi szerepét jelképező pesti kupolák mellé harmadikként a történelmi, királyi hatalmat megtestesítő Budavári Palota (lánykori nevén Királyi Palota) kupolája csatlakozik a budai horizonton. Hármójuk története nem is lehetne különbözőbb, kövessük sorsuk alakulását fényképek segítségével!
Parlament
Az Országházat 1885-ben kezdték építeni, és bár a II. világháború ostroma súlyos károkat okozott a kupolájában is, alapvetően eseménytelen sors jutott neki – ahogy azt egy kupolától el is várnánk. Az épület 265 méteres hosszával és impozáns központi kupolájával Budapest egyik legismertebb szimbóluma lett.
Szent István-bazilika
A Bazilika kupolájának története jóval fordulatosabb: az első, Hild József által tervezett kupola 1867-ben beomlott, nem sokkal a tervező halála után. Az új kupolát Ybl Miklós álmodta meg, de a befejezés már Kauser József nevéhez fűződik. A templom csak 54 évvel (!) az építkezés megkezdése után, 1905-ben készült el teljesen, és azóta is Budapest egyik legfontosabb vallási és turisztikai központja. A kupola kilátóteraszáról kiváló panoráma nyílik a városra.
Budavári Palota
A Budavári Palota kupolája a három közül a legkalandosabb sorsú. Az eredeti reneszánsz palotát a török időkben pusztították el, majd a barokk újjáépítés után többször is átépítették, kibővítették. Az 1905-ben elkészült „álkupolát” az ostromban ért sérülések után a Rákosi-korszakban teljesen új, végre „igazi” kupolára cserélték, amelyet a hatvanas években vasbetonból építettek meg. A palota újra átépítés alatt áll, így a jelenlegi állapot sem tekinthető véglegesnek.