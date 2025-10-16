Puzsér Róbert 60%-os esélyt lát a kormányváltásra, 40-et a rendszerváltásra

A Népszavának Puzsér Róbert azt mondja: jelenleg a megbékélésre nincs fogadókészség. Az általuk tervezett menetről hiába mondta el sokszor, hogy nem a hatalommal akarnak megbékélni, hanem nemzeti konszenzust szeretnének. Büszke rá, hogy sikerült rábeszélnie a közös kiállásra Böjte atyát, Kassai Lajost, Skrabski Fruzsinát, mert őket fontos kulturális szereplőknek, autonóm jobboldaliaknak tartja.

Azt mondja: Tóth Gabi, Bayer Zsolt, Lentulai Krisztián esetében nem lát hasonló szerepet. A kritikus Tóth Gabit üres tartálynak, Bayer Zsoltot a polgárháború gonosz arkangyalának, Lentulai Krisztiánt az emberarcú fideszes hamisítványának nevezi. Szerinte az a normális, ahogy ő vitázik Skrabski Fruzsinával, akivel tisztelik egymást.

A Polgári Ellenállás azért nem alakul párttá, mert az elmúlt harmincöt évben mindenkit megrontott a politikai, aki változást akart. Magyar Pétert is félti ettől. Szerinte ez már megtörtént a Jobbikkal, az LMP-vel, a Momentummal, és attól tart ez történik most a Kutyapárttal is. Meggyőződésük, hogy

a politikát, a politikánál fogva nem lehet megváltani, hiszen az eleve a hatalom megragadására és kisajátítására, a „hoz vagy visz” korrupt szellemiségére épül. Egy politikus mielőtt bármit mondana, végeztet egy kalkulációt, hogy amit mond, az szavazatot hoz, vagy visz-e. És ha visz, akkor arról már nem is beszél. Ha meg hoz, akkor is mondja, ha hazugság.

Ők ezt nem akarják, az önfeledt igazmondás számukra többet ér. A Polgári Ellenállás a Tisza Pártot jelenleg azért nem bírálja, mert még nem gyakorol közhatalmat, nincs mit számonkérni.

A Fidesznek tizenöt év autoriter országelveszejtés van a számláján – ehhez képest a Tisza egy ígéret, és reméljük, olyan lehetőség, ami felszabadítja Magyarországot az illiberalizmus alól. De fontos kérdés, hogy ki vagy mi fogja kontrollálni a Tiszát, ha hatalomra jut. Mert ha egyedül a Fidesz, akkor nagy bajban leszünk. (…) Ha a Tiszának nincsenek a polgárosodást fenyegető, autoriter tervei, akkor nincs is mitől tartania.

Nincs az az isten, hogy a Polgári Ellenállásból párt legyen a választás után, Juhász Péterrel és Hadházy Ákossal sem került szóba a közös politikai jövő. Most ugyanazt a hangulatot látja, amit 2006 után, szerinte Orbán Viktorral kapcsolatban mára megszületett az az élmény, ami Gyurcsány Ferenccel:

»hiába magyarázol, tudjuk, hogy hazudsz, eljátszottad a becsületed«. Gyurcsány visszavonulása is ennek a kísérőjelensége. Két Gyurcsányt a magyar közélet nem bír el, úgyhogy amint Orbánból Gyurcsány lett, az eredeti felszívódott.

Puzsér Róbert jelenleg 60 százalékot tenne arra, hogy kormányváltás lesz, a rendszerváltásra 40 százalékot, ám tart attól, hogyha a társadalmi szellem nem változik, akkor a következő politikai rendszer sem hozhat jobbat.