Hann Endre: 2026-tól kétpárti lehet a parlament

A Medián legfrissebb közvélemény-kutatási adatai szerint a teljes népesség körében a Tisza 37 százalékon, a Fidesz 30 százalékon áll. A választani tudó biztos szavazóknál jelenleg 51-38 az állás a Tisza javára. A Klubrádióban Hann Endre ügyvezető a felmérésről azt mondta: szerinte ennél fontosabb, hogy immár többen tartják a Tisza pártot (43%) esélyesnek a 2026-os győzelemre, mint a Fideszt (40%) és az Orbán-kormányt a megkérdezettek 34 százalékával ellentétben 60 százalék leváltaná.

Az elmúlt másfél-két évtizedben soha nem fordult elő, hogy ne a Fideszt tartották volna esélyesnek az emberek.

Szerinte a Medián és más intézetek mérése alapján stabilizálódtak az erőviszonyok: a Tisza növekedése és a Fidesz erodálódása megállt, utóbbi valamennyit nőtt is. Hann Endre ugyanakkor úgy fogalmazott: Orbán Balázs fideszes kampányfőnök helyében nem lenne elégedett: az elmúlt időszak rendkívüli erőfeszítéseitől, így Orbán Viktor interjú-dömpingjétől bizonyára többet vártak.

Hann Endre óriási csatára számít a két nagy párt között. Szerinte az rendelkezésre álló kutatások alapján egyre valószínűbb, hogy kétpárti parlament irányítja majd az országot 2026-tól. Úgy látja: Magyar Péter pártja nagyrészt már elszívta a kisebb pártoktól azokat, akik hajlandóak voltak váltani a kormányváltás érdekében.

Szerinte a Mi Hazánk kivételével a többi pártnál fejtörést okoz majd, milyen taktikával fussanak vagy ne fussanak neki a választásoknak, mivel náluk világos a rendszerváltás iránti vágy. A radikális szavazók ugyanakkor közelebb állnak a Fideszhez, náluk inkább az lehet a kérdés, erősítik-e a Fideszt, ha úgy látják, elveszítené a választást. Hann Endre jelezte: csaknem annyival nőtt most a Fidesz támogatottsága, mint amennyit a Mi Hazánk veszített, és bár ezt nem vizsgálták, nem zárja ki, hogy egy kereszt-rokonszenv alapján van mozgás a két párt szavazói között.