Megkapjuk az uniós pénzeket, ezen nem is érdemes aggódni Orbán szerint

12,5 milliárd euró Magyarország számláján ott áll Brüsszelben. Ez 2026 végéig kielégíti a gazdaság igényét. Ezen felül is jár nekünk pénz, és ezt meg fogjuk kapni, amiatt nem is érdemes aggódni. – Mert ha nem kapjuk meg, akkor nem lesz az uniónak költségvetése, mert nem járulok hozzá – jelentette ki Orbán. Legkésőbb ’26, ’27-ben meg kell, hogy kapjuk ezeket. Pedagógus béremelés 15 százalékát is onnan lesz.

Az európai gazdaság széthullóban van szerinte, a döntések miatt az energiaárak elszálltak. Rontja a versenyképességet. Rá kell venni Brüsszelt gazdaságpolitika megváltoztatására.