A macskák megalkuvást nem ismerő ételkritikusok

A macskák azonnal tudatják veled, hogy mit gondolnak az ételről, amit felszolgálsz nekik. Vagy azonnal eltűnik a tál tartalma, vagy örökre érintetlen marad. Ezért most összegyűjtöttünk néhány hasznos és érdekes tényt a cicák étkezési preferenciáiról.

A cicák nem édesszájúak

Tudtad, hogy az emberekkel ellentétben a macskák nem képesek érzékelni az édes ízeket? Bár a nyelvükön megtalálható a receptor az édes íz érzékelésére, mégsem tudják megízlelni azt. Az emberekhez hasonlóan azonban képesek felismerni az umami (az alap édes, savanyú, sós és keserű íz mellett az úgynevezett „ötödik íz”) ízt. Ez nem meglepő, hiszen a macskák elsősorban húsevők, az umami pedig a fehérjében gazdag ételek jellegzetes íze.

Az íz mellett az étel állaga és hőmérséklete is számít

Ha ételről van szó, a cicák nemcsak az ízre, hanem az állagára és a hőmérsékletre is kényesek. Sok macska a szobahőmérsékletű ételeket kedveli, nem szeretik a túl hideg vagy túl meleg eledelt. Ha kiskedvenced minden tényezővel (íz, állag, hőmérséklet) elégedett, nagyobb valószínűséggel eszik eleget és rendszeresen. Így hozzájutnak az egészségükhöz szükséges tápanyagokhoz, ami különösen fontos az idősebb vagy beteg, csökkent étvágyú macskák esetében. Ha egy cica elégedett, az támogathatja az emésztését és a tápanyagok felszívódását is. Az eledel kiválasztásakor nem csak az ízpreferenciákat, hanem a tápértékeket is figyelembe kell venni.

Az élvezetet az illat határozza meg

A cicák másképp érzékelik az ízeket, mint az emberek, mivel körülbelül 500 ízlelőbimbóval rendelkeznek – 8500-zal kevesebbel, mint az emberek. Ezt a korlátozott érzékelést kivételes szaglásukkal kompenzálják, amely döntő szerepet játszik az ízérzékelésben. Bár az édes ételek nem érdeklik őket, a húsban található aminosavakra speciális ízérzékelő receptoraik vannak, ezért természetesen azt részesítik előnyben. A Sheba márka tiszteletben tartja a macskák különleges igényeit, és olyan megújult termékportfóliót fejlesztettek ki, amelyet még a legigényesebb ínyenc kiskedvencek is garantáltan élvezni fognak. A húsok és halak különböző kombinációit kóstolhatják meg.

A jóllakottság hatással van a hangulatra és viselkedésre

A jóllakott macskák nyugodtabbak és kevésbé stresszesek, ami jobb kapcsolatot eredményezhet a gazdival és a háztartás többi háziállatával is. Ha egy cica nem elégedett, az kellemetlen viselkedéshez vezethet, például étvágytalansághoz, agresszióhoz vagy stresszhez. Ha ez a helyzet tartósan fennáll, az ronthatja a fizikai egészségüket.

Ha azt kínálod a cicádnak, amit szeretne, az hozzájárul az általános jóllétükhöz. Próbáld ki a megújult Sheba termékeket és ajándékozd meg macskád egy minőségi, ínyenc élménnyel. Mert a macska elégedettsége a teli pocakjában tükröződik.