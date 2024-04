Blikk: egy milliárdos exdiplomata zuhant le a kisrepülővel

Korábban konzulként is szolgált, számos céget vezetett, valamint egyetemen is oktatott az a milliárdos üzletember, aki műrepülő figurák végrehajtása közben zuhanhatott le szombat délelőtt – írja hétfői cikkében a Blikk.

Amint arról lapunk is beszámolt, szombaton délelőtt egy kisrepülőgép csapódott Martonvásár és Ráckeresztúr között elterülő mezőgazdasági területre, a gép mindkét utasa az életét vesztette a balesetben. A Blikk értesülése szerint a gépet a 60 éves dr. Magyari József vezette – neki és 19 esztendős utasának esélyük sem volt a túlélésre.

A Blikk megtudta, hogy a repülő korábban Besenyei Péteré, az ismert pilótáé volt, aki a lapnak elmondta: „Meg kell várni a kivizsgálást, hogy megtudjuk, mi történt. Jelen pillanatban ennél többet nem tudok mondani.” Hozzátette: a gép új tulajdonosával jól ismerték egymást.

A lap szerint Magyari József a rendszerváltás óta számtalan fontos állami és piaci pozíciót töltött be – a 90-es években egy vagyonkezelőt irányított, később pénzügyi és tanácsadó cégek felügyelőbizottságában is feltűnt, 2013–2014 között rövid ideig a külügyi tárca főtanácsosa volt, majd egy éven át Magyarország szingapúri nagykövetségén dolgozott konzulként. Az elmúlt időszakban egy állami tulajdonú energetikai cég elnök-vezérigazgatói tisztségét töltötte be, ezzel párhuzamosan pedig a saját vállalata ügyeit is intézte.

Magyari József az olvasást, az utazást és a sportot vallotta hobbijának, és gyerekkora óta rajongott a repülésért – írja a Blikk.