Gyógyszerautomaták telepítéséről beszélt az egészségügyi államtitkár

Gyógyszerautomaták szolgálatba állításával javítaná az egészségügyi államtitkár a gyógyszerekhez való hozzáférést, ám az ötlet nem váltott ki osztatlan lelkesedést a patikusokból – írja a Népszava.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara pénteki mezőkövesdi vándorgyűlésén Takács Péter egészségügyi államtitkár arról beszélt, hogy az alapellátási ügyeleteken van annyi gyógyszer, amennyivel szükség esetén reggelig ellátható a beteg, viszont a gyermekgyógyszereket éjszaka is elérhetővé kell tenni. Erre több megoldási javaslat van, köztük az is, hogy ezt a feladatot gyógyszertár által üzemeltetett gyógyszerkiadó automatával oldják meg. A bejelentést a teremben ülők hangos moraja kísérte – írja a Népszava. A nemtetszés-nyilvánításra az államtitkár kérdéssel reagált: mi az olcsóbb, fizetni egész éjszaka egy gyógyszerészt, vagy fenntartani egy automatát? Közölte: az emberek éjszaka is szeretnének gyógyszerhez jutni, és ezt valahogy ki kell szolgálni.

A másik megoldás, hogy megyénként kijelölnek két-három gyógyszertárat, amelyeknek 24 órában kellene nyitva tartaniuk.