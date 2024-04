Felsőoktatási béremelés: a kormány türelmet kér

Az állami fenntartású egyetemek bérfejlesztéséről kezdődött egyeztetés a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM), valamint az állami egyetemek képviselői között csütörtökön, tudatta a tárca innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkársága az MTI-vel közleményben.

Az egyeztetésen a minisztérium képviseletében Hankó Balázs felsőoktatásért, szakképzésért és innovációért felelős államtitkár és Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár vett részt.

A tárgyalás során az állami fenntartású egyetemek képviselői számára megerősítették az egyeztetések folytatásának szükségességét, az egyes egyetemek, képzési területek egyedi szempontjainak áttekintését, amely alapul szolgálhat a kormány döntésének előkészítésére.

Nemrég az ország három vezető egyetemén több mint 3000 dolgozó állt ki a méltatlan bérek és munkakörülmények miatt. Ahogy néhány nappal ezelőtt megjelent cikkünkben is írtuk: az elégedetlenség egyre gyakrabban tör felszínre, forrásaink másod- és harmadállások vállalásáról és állandósuló elkeseredettségről számoltak be.

Az államtitkárság közleményében azt írja:

A kormány szeretné a felsőoktatási béreket is emelni, de türelmet kérünk. A mostani háborús időszakban rendkívüli kiadások terhelik az országot. A kormány ebben az évben jelentős béremelési programot indított a tanároknak, az óvónőknek, és emelte az ápolók bérét is, ezek óriási költségvetési ráfordítást igényelnek. Brüsszel és egyes nyugati vezetők háborúpárti politikája miatt a háború végét nem látni, ez az ország pénzügyi teherviselésére is kihat.