Hende Csaba szerint ma Magyarországon mindenki dolgozhat, aki pedig mégsem dolgozik, az ne is egyék

A Hende Csaba által elnökölt parlament Törvényalkotási Bizottság az április 4-i ülésén lesöpörte az asztalról a családi pótlék emeléséről szóló ellenzéki javaslatot, állítja a DK.

Dobrev Klára pártja szerint a bizottsági elnök azzal verte vissza az indítványt, hogy ma Magyarországon mindenki dolgozhat, ezért „aki nem dolgozik, ne is egyék”.

A hivatalos jegyzőkönyv szerint a következő vita zajlott le a fideszes elnök és a DK politikusa, Gy. Németh Erzsébet között:

Ismételten utalok rá, hogy a Népjóléti Bizottság március 5-i ülésén sokórás, részletekbe menő vita zajlott le, amelyben a családi pótlék kérdésében a Fidesz-KDNP és a baloldali pártok közötti filozófiai különbség is megfelelően feltárásra került. Nem akarok ennek most a részleteibe belemenni, de teljesen világos, hogy amikor 4 millió 700 ezer a foglalkoztatottak száma, történelmi csúcsponton vagyunk, amikor munkaerőhiány van az ország szinte minden területén, szinte minden ágazatban… (Gy. Németh Erzsébet: Ez nem így van, elnök úr!) Ez így van! (Gy. Németh Erzsébet: Nem így van!) Ez így van, kérem szépen, tessék a statisztikai adatokat megnézni! Akkor tehát természetesen mindenkinek módja van, aki dolgozni akar, hogy dolgozzon, és el is várható mindenkitől, hogy dolgozzon, mert aki nem dolgozik, az ne is egyék. (Gy. Németh Erzsébet: Ez egy jó mondat volt!) Úgyhogy ezt nyugodtan idézheti majd. (Gy. Németh Erzsébet: Elnök Úr! Ezt idézni fogjuk mindenhol!) Majd mindenhol tessék idézni! Tessék idézni! Csak nem kiragadva az összefüggéseiből, jó?