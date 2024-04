Tanácsadóként kap fizetést a veszprémi kórház tavaly elbocsátott igazgatója, a gazdasági igazgatót pedig többször is figyelmeztették

Egy megye, egy jogi személy – 2021 óta ez a kórházrendszert is vastagon érintő egészségügyi átalakítás egyik tételmondata. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a megyei kórházak irányító szervezetek lettek és átvették a megyén belüli kisebb városi kórházak gazdasági feladatainak ellátását. Úgy tűnik, a gazdasági integráció Veszprém vármegyében nem zajlik teljesen zökkenőmentesen.

A 24.hu információja szerint számos jogszabályt megsértett, ezért több figyelmeztetésben is részesült a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház gazdasági igazgatója, aki pályázik az intézmény főigazgatói posztjára is. Farkas Mária Anna az ajkai Magyar Imre Kórház 2022-ben keletkezett fedezetlen kötelezettségvállalásait nem jelentette a Belügyminisztériumnak, ezért az Országos Kórházi Főigazgatóság írásbeli figyelmeztetésben részesítette, valamint egy 14 pontos intézkedési tervet írt elő számára. A terv betartását az OKFŐ tavaly ellenőrizte, és arra jutott, számos pontját nem teljesítették, így másodszorra is írásbeli figyelmeztetést írt elő az OKFŐ a gazdasági igazgatónak, márpedig két elmarasztalás azt jelenti, fel lehet menteni gazdasági igazgatói pozíciójából – derül ki a lapunk birtokába került dokumentumokból.

2021. december 1. óta a kijelölt megyei kórház, vagyis a Csolnoky Ferenc Kórház több, a megyében található városi kórház gazdálkodási feladatait látja el. Az irányított városi társintézmények a veszprémi kórház esetében az ajkai, a pápai, a zirci és a tapolcai kórház. Vagyis mindegyik kisebb város kórházának gazdasági feladatait a kiemelt megyei kórház látja el, a veszprémi esetében Farkas Mária Anna.

A milliárdos adósságoktól roskadozó kórházak pénzügyi ellenőrzését egy ideje az Országos Kórházi Főigazgatóság is szigorúbban veszi. Az OKFŐ Belső Ellenőrzési Főosztálya az ajkai kórház fedezetlen kötelezettségvállalásait vizsgálta 2022-ben. Ezek azok a kötelezettségvállalások, amikor a kórháznak például egy adott beszerzésre már nincs pénze, ám az ellátás működésének garantálásához nélkülözhetetlen a lebonyolításuk. Ez az ajkai kórházban is rendre előfordult 2022-ben, ám a kórház gazdasági-pénzügyi ellenjegyzéseinek folyamataiért a veszprém megyei kórház gazdasági vezetője felel, így neki kell a fedezetlen pénzügyi ellenjegyzésekről jelentést tennie a Belügyminisztériumnak. Az teljesen általánosnak mondható, hogy a finanszírozáshoz havonta hozzájutó kórházakban a hónap végére elfogy a pénz, ezért fedezet nélkül kell kötelezettségeket vállalniuk. Az viszont súlyos vétségnek minősül, ha egy gazdasági igazgató (jelen esetben Farkas Mária Anna) nem ad jelentést a fedezetlen pénzügyi mozgásokról a minisztériumnak. Farkas először tavaly márciusban kapott írásbeli megrovást emiatt, majd az Országos Kórházi Főigazgatóság újabb elmarasztalást javasolt, és azt írta a veszprémi kórház megbízott vezetőjének, hogy a munkavállalói kötelezettség ismételt megszegése a fennálló jogviszonyának munkáltató általi megszüntetését is eredményezheti.

A kórházvezetői pozíciót meg is pályáztatták Veszprémben, miután tavaly év végén a Belügyminisztérium 24 direktort eltávolított a posztjáról. Az elbocsátott vezetők között volt a veszprémi kórház igazgatója, Töreki-Vörös Ibolya is (aki mellesleg Töreki Sándor országos rendőr-főkapitányhelyettes felesége, valamint a Fidesz-KDNP színeiben önkormányzati képviselő Pápán). Kirúgása után azonban nem távozott a kórházból: jelenleg is tanácsadóként dolgozik a megbízott igazgató, Lang Zsuzsanna mellett, ezt kérésünkre a kórház is megerősítette.



Kérdeztük az Országos Kórházi Főigazgatóságot a belső pénzügyi vizsgálatokról is. Nem az OKFŐ, hanem maga a kórház, Lang Zsuzsanna megbízott főigazgató aláírásával küldött választ, amelyben azt írja, „jelenleg az Ajkai Magyar Imre Kórház gazdálkodásának ellenőrzése zajlik, annak keretében az intézmény tartozásállományának felülvizsgálata történik.” Majd hozzáteszi: „a munkavállalók munkavégzésének értékelése és annak minősítése nem minősül közérdekű adatnak.”

Farkas Mária Anna néhány évvel ezelőtt már szerepelt a hírekben. Mielőtt a veszprémi kórház gazdasági igazgatója lett volna, 2012-től egészen 2020-ig az óbudai Szent Margit Kórház menedzsmentjében dolgozott szintén gazdasági igazgatóként. 2019-ben az Átlátszó írta meg Farkasról, hogy számára a Margit kórház 2017-ben négy luxusautót (egy Volvót és három BMW-t) bérelt, évi 5,4 millió forintért. Farkas egyébként 2019-ben Gyöngyösön a 7. választókerületben indult a Városom, szeretlek Egyesület-FIDESZ-MPSZ-KDNP koalíció képviselőjeként. A kampány során adott egyik interjújában beszélt arról, jó szakmai kapcsolatot ápol az akkori emberi erőforrások miniszterrel, Kásler Miklóssal, illetve Varga Mihály pénzügyminiszterrel.

Úgy tudjuk, Farkas Mária Anna a veszprémi kórházban is próbálkozott autóbeszerzéssel. A kórház lapunknak küldött tájékoztatásában az autó típusát nem erősítette meg, ám azt igen, volt kísérlet autóbeszerzésre. Mint a kórház írja,

a vármegyei szintű feladatellátás kapcsán vizsgálta a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház egy további intézményi gépjármű beszerzésének lehetőségét, azonban ez nem valósult meg. A felmerült szállítási igényeket az intézmény más módon oldja meg.

Kérdéseinkkel megkerestük közvetlenül Farkas Mária Annát is, ám levelünkre nem ő, hanem a kórház válaszolt, mégpedig azt, hogy a válaszaikat (amelyeket fentebb idéztünk) már korábban elküldték.

Feltűnő, hogy a tavaly év végi igazgató-elbocsátási hullámban nemcsak a veszprémi kórház vezetőjétől, hanem az ahhoz tartozó két társintézmény, a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet, valamint a pápai Gróf Eszterházy Kórház és Rendelőintézet vezetőjétől is búcsút vett a Belügyminisztérium. Bár a szintén a veszprémi kórház gazdasági irányítása alá tartozó ajkai Magyar Imre Kórház igazgatóját, Nagy Zoltánt nem érintette a decemberi vezetőváltás, néhány héttel ezelőtt az igazgató azonnali hatállyal és egyéni elhatározás alapján visszaadta főigazgatói megbízatását (az Ajkai Szó beszámolója szerint nemrég az ajkai kórház üzemeltetési igazgatója is távozott, igaz, őt elbocsátották). Nagy Zoltán szűkszavúan azzal indokolta döntését az Ajkai Szó szerint, hogy az egészségügyi dolgozók körében nagyon sokan csalódtak az ígért béremeléssel kapcsolatban.

Ez ügyben is megkerestük az Országos Kórházi Főigazgatóságot, mivel a kormány döntése értelmében márciusban az egészségügyi szakdolgozók átlag 20 százalékos béremelést kaptak. Csakhogy nem mindenki, és kiderült, a lényeg az átlag kifejezésben van. Arról is az Ajkai Szó írt először, hogy 350 egészségügyi dolgozóból több, mint 130-nak a bére csökkent, vagy maradt változatlan a március 1-jei béremelés ellenére. A veszprémi kórház kérdésünkre azt válaszolta ezzel kapcsolatban, hogy az Ajkai Magyar Imre Kórházban a szakdolgozói alapbér emelés mértéke március 1-től átlagosan 18,4 százalék volt.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a hatályos jogszabályok szerinti korábban pótlékként fizetett bérelemek beépültek az alapilletménybe, melyre ráépült a béremelés

– magyarázta lapunknak a kórház. Veszprémben még alacsonyabb volt az átlagos béremelés: ott a kórház válasza szerint az egészségügyi dolgozók átlagos béremelésének mértéke 14,5 százalék volt. A kórház hozzátette azt is, hogy jogszabály szerint a bérfejlesztés fedezetére biztosított bérkeret teljes egészét a munkavállalók béremelésére fordította az intézmény, ám ennek mértéke nem volt egységes, a jogszabály erre lehetőséget adott.

Megkérdeztük, hogy a decemberben elbocsátott főigazgató, de tanácsadóként továbbra is a veszprémi kórház megbízott főigazgatója mellett dolgozó Töreki-Vörös Ibolya mennyi fizetést kap tanácsadói munkájáért. A kórház összeget nem árult el, csupán annyit írt, hogy, hogy

bérét a hatályos jogszabályok szerint – életkorának, képzettségének megfelelően – az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény alapján téríti az intézmény.

Az egykori szemész szakorvos igazgató, jelenlegi igazgatói tanácsadó három évig vezette a veszprémi kórházat, előtte a pápai kórházat igazgatta.