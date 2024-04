H. Ákos ügyvéd, a per elsőrendű vádlottja, meghatalmazott védője volt az olasz származású nagyvállalkozónak, Piero Pininek, aki több európai országban, köztük hazánkban, Kiskunfélegyházán is vágóhidat üzemeltet. Pini ellen 2020 októberében emeltek vádat bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt. Büntetőpere jelenleg is folyamatban van a Kecskeméti Törvényszéken.

A Központi Nyomozó Főügyészség vádirata szerint H. Ákos 2019-ben átvett 120 millió forintnak megfelelő eurót az akkor még letartóztatásban lévő Piero Pini utasítása alapján annak testvérétől, hogy felhajtson olyan bűnügyeket, amelyeket az ügyészség elé tárva vádalkut köthetnek Piero Pinivel és a letartóztatását megszüntethetik. Az ügyvéd ezen törekvései azonban nem jártak eredménnyel.

A vádirat szerint H. Ákos 2020 júniusában egy régi védencének, aki jól ismert alakja volt a kecskeméti éjszakának, elmesélte: ő védi a milliárdos olaszt, akitől már kapott 70 millió forintot, valamint azt, hogy a volt felesége által – Gyugyi Csilla, jelenleg a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség vezetője –, befolyásolni tudja a büntetőeljárást. Az ügyvéd felajánlotta a férfinek, hogy úgy mutatná be őt Piero Pininek, mint aki Tiborcz Istvánnal jó kapcsolatot ápol, továbbá abban is megállapodtak, hogy keresni fognak még valakit, akit magas rangú minisztériumi tisztviselőnek fognak beállítani.

Az ügyvéd szerint ezért a látszólagos ügyintézésért kétmillió eurót is le lehet gombolni Piniről.

Az ügyvéd be is mutatta később egykori védencét Pininek, aki a vádirat szerint tört magyarsággal a következőket mondta:

Hallom Tiborc barát, mennyi pénz? Én adok

– majd teátrálisan összesimította a két tenyerét. A férfi erre azt válaszolta, neki ne adjon semmit, majd küld valakit, akivel mindezt elintézheti.

Ekkor kerestek meg egy hölgyet, akit rávettek arra, hogy magas rangú minisztériumi tisztviselőnek adja ki magát, és aki azt ígérte Pininek, hogy lekerül róla a nyomkövető, a fiát kiengedik az előzetes letartóztatásból, tovább jelentősen csökkenteni fogják ügyében a több milliárdos kárértéket. Mindezekért kétmillió eurót kért, amelyből egyet előre kellett volna letennie Pininek. A harmadrendű vádlott hölgy jutaléka ebből ötmillió forint lett volna. A találkozóra az ügyvéd házában került sor Kecskeméten.

A vádirat szerint Pini néhány nap haladékot kért, hogy összeszedje a pénzt. Végül a húskirály nem fizette ki az első egymillió eurót, arra hivatkozva, hogy korábban már fizetett az ügyvédnek és az akkor vállaltak sem teljesültek.

Ezen kívül még más vádpontok is vannak az ügyvéd ellen. Egyikben egy szakértői ügyvédcsapatra hivatkozva akartak kétmillió eurót kicsalni Piero Pinitől, akik megoldanák Pini ügyét. Illetve H. Ákos egyik ügyvédkollégája állította azt, hogy olyan kapcsolata van a Legfőbb Ügyészségen, aki el tudja intézni az ügyet, de ennek elindítása érdekében előlegként 50 millió forintot kell fizetnie. A kétmillió euróról később már ügyvédi letétszerződés is készült, de Piero Pini hajthatatlan volt, a pénzt nem fizette ki.

Egy másik alkalommal H. Ákos a főügyész feleségére hivatkozva kért 10 millió forintot azért, hogy megszüntessék védence előzetes letartóztatását.

A vádhatóság beismerésükért cserébe az előkészítő tárgyaláson négy év letöltendő börtönbüntetést indítványozott H. Ákos elsőrendű vádlottra. Mellékbüntetésül 6 millió forint pénzbüntetésre és ügyvédi foglalkozásától végleges eltiltást kért.

A másik ügyvédre, a debreceni illetőségű Ny. Péterre 3 év 6 hónap letöltendő börtönbüntetést indítványozott az ügyészség beismerése esetében, mellékbüntetésül 3 millió forint pénzbüntetést és végleges hatályú ügyvédi foglalkoztatástól eltiltást.

A két ügyvéd nem fogadta el az ügyészség ajánlatát, ezért ellenük rendes tárgyaláson fog ítélet születni. Piero Pini viszont elfogadta az indítványozott egy év két évre felfüggesztett börtönt.