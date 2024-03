Nyári időszámítás nyári idővel, sivatagi porral

Vasárnap nyári idővel kezdődik a nyári időszámítás. A fátyolfelhők és a sivatagi por erősen szűri a napsütést, időszakosan akár borult eget is okozva. Csapadék nem valószínű. Nagyrészt élénk lesz a déli szél, de napközben a Tiszántúlon és az Észak-Dunántúlon erős széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet délután 23 és 29, késő este 13 és 21 fok között alakul, írja a Kiderül.

A Hungaromet vasárnapra egyetlen megyére (Győr-Moson-Sopron) adott ki elsőfokú figyelmeztetést a széllökések veszélye miatt.

Hétfőn változóan felhős idő valószínű, délután egy hidegfront vastagabb felhőzete érkezik nyugatról, amely kelet felé halad. A csapadékzóna éjjel már a Tiszántúlt is elérheti. Eső, zápor és helyenként zivatar is előfordulhat. Sokfelé megerősödik a szél, az Észak-Dunántúlon viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 29 fok között alakul.

A Hungaromet hétfőre a zivatarok veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetést is kiadott több nyugati megyére.