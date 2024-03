7000 termék lett olcsóbb, mint tavaly

A magyar piac mindig is erősen árérzékeny volt, a tavalyi infláció és különösen az élelmiszereknél tapasztalható drágulás miatt pedig ez lett a vásárlást leginkább meghatározó tényező. Mindez maga után vonta, hogy az akciók és a promóciók szerepe megnőtt, ahogy a kedvező árú sajátmárkás termékek részaránya is. Látszik az is, hogy a nagy áruházláncok egymással versengve, gyakran különböző árstratégiát követve igyekeznek megtartani a vásárlót.

Az Auchan a vásárlóerő megvédése érdekében a kedvezményes ajánlatok és a Bizalomkártyásoknak szóló hihetetlen akciók mellett az árcsökkenésre helyezte a hangsúlyt, amit a piacon egyedülállóan széles termékkörre terjesztett ki. Idén a hipermarketekben 7000 terméket kínálnak 20-60%-kal olcsóbban, mint tavaly. És ez nem akciót jelent, hanem permanens árcsökkenést, ami tulajdonképpen annyifajta termékre vonatkozik, amennyit nagyjából egy átlagos diszkontbolt kínál.

Néhány példa a legnagyobb termékkategóriákból: az önkiszolgáló pultokban közel 400-féle tejtermék és 220-féle sajt ára ment lejjebb tavalyhoz képest, nem véletlenül lett az Auchan Az Év boltja szakmai versenyen Az Év tejtermék kereskedője! 150-féle előrecsomagolt felvágott és több mint 60-féle hús és hal is olcsóbb lett. Jelentős mennyiségű, 260-féle olyan élelmiszer ára csökkent, ami az egészséges táplálkozáshoz kell, illetve a napi ötszöri fogyasztásra javasolt friss zöldségeknek és gyümölcsöknek is 100-as nagyságrendű köre lett kedvezőbb árú.

A tartós árcsökkenés az Auchan hipermarketekre jellemző nem-élelmiszer kínálat egy részére is kiterjed, majdnem 300-féle kis- és nagyháztartási gépre, 220-fajta lakberendezési termékre, 260-féle kerti eszközre. Ezeken a területeken az Auchan a szakboltok kínálatával és áraival is felveszi a versenyt. Csakúgy, mint a drogériákkal, hiszen 1500 tisztálkodási és szépségápolási termékhez, valamint 400-féle háztartási vegyiáruhoz juthatunk hozzá olcsóbban, mint tavaly. Ruhákért és játékokért is érdemes kimenni az Auchan hiperekbe, ahol 4000 kedvező árú termék közül válogathatunk.

Természetesen az Auchan sem mondott le az akciókról. A hetente-kéthetente változó akciós termékkör is nagyon széles, 3000 terméket kínálnak ún. OkAuchan áron, ami esetenként 40%-os árengedményt is jelenthet a permanens árhoz képest. A Bizalomkártyás törzsvásárlói kör pedig további kedvezményekkel és különleges eseményekkel élhet.

Mindezzel együtt azonban az Auchan árpolitikájának központi eleme mégis az, hogy a tavalyi árszint alatt tartsanak 7000 olyan élelmiszert és nem-élelmiszert, amelyek a mindennapi élethez és a háztartások fenntartásához kellenek, és ezzel egész évben segítsék a hazai lakosság vásárlóerejének megtartását.

További információ: https://www.auchan.hu/olcsobb7000