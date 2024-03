Törley Katalin: Orbán rajongói többször kurvának neveztek a Nemzeti Múzeumnál

A Kölcsey Ferenc Gimnázium korábbi tanára, a Kutyapárt EP-listáján jelenleg második helyen szereplő Törley Katalin a Facebook-on számolt be arról, hogy milyen élményei voltak pénteken a Múzeum körúton, miközben Orbán Viktor beszédét, illetve az azt felvezető műsort nézte, hallgatta.

A Tanítanék aktivistáival péntek délelőtt megzavartuk a miniszterelnök uszító beszédét a Múzeumkertnél. A rajongói nem viselték jól, hogy tükröt mutattunk Orbánnak. Először csak lökdöstek és kiabáltak velünk, később már zászlórúddal és kézzel is megütöttek többünket. Engem többször is kurvának neveztek, a legdurvább mégis az volt, amikor egy társunkat nem akarták hagyni békében kimenni a tömegből, még kifelé is megütötték.