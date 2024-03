Orbán Viktor: Trump kutyául megszenved a győzelemért, de ez a hasznára válik majd

A közmédiának adott interjút Orbán Viktor, amiben kezdetben Sulyok Tamásról, az új államfőről kérdezték, a beszélgetés lényegi részét viszont Orbán floridai útjának tapasztalatai tették ki.

Kezdésként Orbán arról beszélt, hogy miért esett Sulyok Tamásra a választás, mint Novák Katalin utódja. Mint emlékeztetett, a rendszerváltás utáni összes magyar köztársasági elnökkel volt szerencséje kormányfőként dolgozni, nagy rálátása van így arra, hogy milyen helyzetben milyen államfőre van szüksége. Most egy fölkavart helyzet volt – mondta Orbán, ami azt jelenti, hogy most egy olyan államfőre van szükség, aki nyugalmat és stabilitást sugároz, Sulyok Tamás pedig ilyen ember.

Orbán felidézte azt a napot is, amikor felvetette Sulyoknak, hogy lehetne ő a köztársasági elnök. A kormányfő azt mondta, először csak ötletként vetette fel neki a lehetőséget, jelezve, hogy több név is napirenden van még az övén kívül. Amikor arról kérdezték, mit szól ahhoz, hogy bár csak néhány napja van hivatalban, máris heves támadások érik az új államfőt, szűkszavúan annyit mondott:

Ez Magyarország ez ilyen.

Ezt követően rátértek Orán floridai útjára és Donald Trumpra, akit Orbán a béke elnökének hívott. Orbán azt mondta, azért ment Amerikába, mert „volt munka”, az amerikai-magyar viszony jelenleg nem a legfényesebb, leginkább azért Orbán szerint, mert a mostani amerikai kormány egy háborúpárti kormány, ellentétben Magyarországgal. A Biden-adminisztrációval szemben Orbán szerint Trump békepárti, amit jelez az, hogy elnöki ciklusában több háborút is lezárt, és jelez az is, hogy a republikánus jelölt többször is kijelentette már, hogy mielőbbi békét akar az ukrajnai konfliktusban. Azt nem vitatta Orbán, hogy az amerikaiak általában nincsenek tisztában az itteni viszonyokkal és gondolkodással, azt viszont látják és érzékelik, hogy Magyarország egyik szomszédos országa háborúban áll, ami pedig nyilvánvalóan nem jó nekünk.

Arra a kérdésre, hogy vannak-e Trumpnak titkos tervei a háború befejezésére vonatkozóan, Orbán azt mondta, természetesen vannak, ő viszont nincs felhatalmazva arra, hogy „a leendő amerikai elnök” terveit nyilvánosan megossza.

„Ezt kérdezze meg tőle” – tanácsolta a riporternek.

A kormányfőnek felidézték azt is, hogy Joe Biden, az Egyesült Államok jelenlegi elnöke azt mondta Orbánról, hogy nem hisz a demokrációban és diktatúrát akar építeni. Megkérdezték Orbánt, hogy mit gondol erről, egyáltalán elhangozhatott-e ez a mondta, mire a kormányfő úgy reagált, Biden közelmúltbeli nyilatkozatait pontosság szempontjából nem szabad túlértékelni.

Orbán eztán arról beszélt, hogy Amerikában ma Magyarországra különleges helyként tekintenek, egy szigetre a nagy libeárlis óceánban. „Ezért van nekünk tekintélyünk Amerikában” – húzta alá Orbán, aki szerint nálunk olyan dolgok léteznek, amik nekünk olyan természetesek, mint a levegővétel, Amerikában viszont csodájukra járnak, mert ezek a dolgok (közbiztonság, vagy épp a magyarhoz hasonló menekültpolitika) hiánycikk náluk.

Ez itt egy megoldott ügy, ott kuriózum

– utalt például arra, hogy kerítéssel védi Magyarország a déli határát az illegális határátlépőktől.

Ezt követően arra terelődött a szó, hogy mi romlott el a magyar-amerikai kapcsolatokban a közelmúltban. A miniszterelnök szerint Washington olyan dolgokat vár el Magyarországtól, amikkel mi nem értünk egyet, nem akarjuk teljesíteni. Itt példaként említette, hogy az amerikai vezetés azt akarja, hogy szálljunk be az ukrajnai háborúba, vagy hogy a kormány változtasson az LMBTQ-közösségeket célzó politikáján. A magyar kormány viszont hajthatatlan, amit látnak odaát is, szerinte az amerikaiak megértetétk, csak úgy tudnak dűlőre jutni, ha leváltják a jelenlegi magyar kormányt. Ezért Orbán szerint pénzt adnak a kormány ellen szervezkedő civil szervezeteknek és pártoknak is, ami nyilvánvalóan rontja a viszonyt. A kormányfő szerint mindezt átlátják az amerikai konzervatívok is, akik abban érdekeltek, hogy helyrehozzák a magyar- amerikai kapcsolatokat.

Az ukrajnai háborúra visszatérve a kormányfő azt mondta, ha az amerikaiak nem adnak pénzt, a háborúnak vége van, mert Európa képtelen lesz finanszírozni az ukránokat, Trump márpedig elnökként nem fogja forszírozni, hogy újabb forrásokat adjanak Ukrajnának. Trump emellett nem akarja Európa védelmét sem finanszírozni, Orbán szerint világosan beszél: Európa vagy épít egy saját hadsereget vagy fizeti a költség annak, hogy Amerika megvédi. A miniszterelnök szerint eljött az újrafelfegyverkezés ideje Európában, és minden európai országnak vállalnia kell a részét, így nekünk is. Mint mondta, annak a pénznek, amit ma hadseregre költünk, máshol is meglenne a helye, de ez a korszak véget ért, az orosz-ukrán háború bebizonyította, hogy nem lehet sunnyogni, mindenkinek meg kell teremtenie a biztonságot – persze úgy hogy vannak szövetségeseink is.

Orbán végül arról beszélt, hogy Trumpnál gyakorlatilag egy családi látogatáson vett részt, itt emelte ki, hogy Trump felesége, Melania szlovén származású, ez pedig nagy segítség nekünk, hiszen rajta keresztül Trumpnak nagyobb rálátása van arra, hogy mi és hogyan történik ebben a régióban. A miniszterelnök nem titkolta egy pillanatig sem, hogy Trumpnak szorít az elnökválasztáson, arról pedig határozott véleménye van, hogy lesznek-e választási csalások, amelyek azt célozzák, hogy megfúrják szövetségese visszatérését. Orbán szerint innen, Magyarországról nézve, ahol hosszú évtizedekig kommunista uralom volt, az, hogy valakit nem engednek indulni, leginkább a diktatúrákat idézi, ugyanakkor szerinte Trumpnak jót tesz ez az egész helyzet. Szerinte akkor lehet erős valaki, ha megszenved az eredményért, márpedig Trump szerinte kutyául megszenved a győzelemért.

Végül a miniszterelnök arról is kapott kérdést, hogy mi lesz akkor, ha végül mégsem Trumpot választják az Egyesült Államok elnökévé és Bidené marad a Fehér Ház. A miniszterelnök nem részletezte hosszan a várakozásait, mindössze annyit felelt: