Vona Gábor nyílt levelet írt Magyar Péternek

A Második Reformkor (2RK) által kiadott, tegeződve írt, nyílt levél elején Vona Gábor rögtön cáfolja azt pletykát, amely szerint Magyar Péter lenne a listavezetőjük. Nem is keresték egymást.

Ha valaki nyitott és megértő abban, ha egy ember megváltozik és szembenéz a korábban képviselt álláspontjával, az pont én vagyok. Érdeklődéssel figyelem a megnyilvánulásaid, ahogy azt is, ahogy az ellenzéki pártok egymásra licitálnak érted, hogy a hirtelen jött népszerűségedet becsatornázzák, és azt is, hogy a kormány mekkora erőket mozgat, hogy bohócnak állítson be.