Különleges szolgáltatással számítható ki, hogy mennyibe kerülne most a házépítés

Az interaktív felületen válogathatsz a Wienerberger tervezői által készített földszintes vagy emeletes háztervek közül. A hagyományos stílustól a modernig mindenki megtalálhatja a saját ízlésének megfelelőt. A választás után pár kattintással személyre szabhatod az alaptervet, hogy tökéletesen illeszkedjen az igényeidhez – legyen szó extra helyiségekről, garázsról, pincéről, vagy akár egy hangulatos teraszról.

Az építkezéshez szükséges anyagok kiválasztása is gyerekjáték a konfigurátorral. Legyen szó Porotherm tégláról, Tondach tetőcserepekről vagy Semmelrock térkövekről, egy könnyen átlátható, a termékek legfontosabb jellemzőit összegyűjtő összehasonlító táblázat is segít a legjobb döntés meghozatalában. Még a fűtési rendszer és a nyílászárók típusát is beállíthatod, hogy minden részletében a te elképzelésed szerint valósuljon meg az otthonod.

Nem csak az anyagárral, a munkadíjjal is számol

A legnagyobb újdonság, hogy a tervezés során folyamatosan láthatod a ház építésének becsült költségét, így könnyedén tarthatod szem előtt a költségvetést. A Wienerberger és a TERC Kft. által biztosított adatok alapján a konfigurátor a lehető legpontosabb költségbecslést kínálja, így már a tervezési fázisban is tisztában lehetsz a várható kiadásokkal.

Nagy Zsolt István, a Wienerberger Magyarország marketing vezetője szerint a konfigurátor egy igazi iránytű az építkezés világában, amely segít megtalálni a legjobb útvonalat álmaid otthona felé. Ezzel a könnyen kezelhető, átlátható felülettel a Wienerberger célja, hogy mindenki számára elérhetővé tegye a minőségi otthonteremtést.

Ráadásul a Wienerberger nem csak tervezésben, de a megvalósításban is a segítségedre lesz. A díjmentes Mesterház Programjukkal szakértői támogatást nyújtanak az építkezés minden lépésében, biztosítva, hogy az otthonod a lehető legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelően épüljön fel. Így nem csak egy házat építesz, hanem egy valódi, biztonságos otthont teremthetsz magadnak és szeretteidnek.