Orbán kiállt a játékosát nagydarab fekának nevező, hónapokra eltiltott Mészöly Géza mellett 

„Je suis Mészöly! – kommentelte Orbán Viktor a Trollfoci Instagram oldalára, miután itt is beszámoltak a Mészöly Géza ellen indított fegyelmi eljárásról. Orbán hozzászólását a Blikk szúrta ki. Az Újpest focicsapatának vezetőedzője csütörtökön egy plusz két hónapos eltiltást kapott az MLSZ Fegyelmi Bizottságától „rasszista tartalmú nyilatkozatáért”.

Mészöly a kinevezése utáni első meccsét követően a sajtótájékoztatón a nigériai Franklin Saseret így dicsérte:

Kellettek a beszálló játékosok is, itt most például Franklinre gondolok. Hát nem szerettem én se játszani egy ilyen nagydarab feka ellen, aki megtartja és megcsúsztatja a labdákat. Szerintem kulcsfontosságú volt, hogy ő be tudott jönni.