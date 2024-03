28 titkos döntést hozott tavaly az Orbán-kormány

2023-ban 28 olyan kormányhatározat született, melyet utána egyből titkosítottak – válaszolta a Miniszterelnöki Kormányiroda a hvg.hu-nak, amely közérdekű adatigényléssel élt.

2022-ben 24-, 2021-ben 38 ilyen határozat született. A 2010-2023 közötti időszakában a 2021-es évben született a legtöbb titkosított döntés, melyek száma jellemzően hektikusan változott az Orbán-kormányok idején.

Az úgynevezett háromezres kormányhatározatokról a darabszámnál többet nem lehet elmondani, mivel nemcsak a tartalma titkos, hanem már a címe is, mert abból kiderülhetne, milyen témáról szól.

A 28 darab nem tűnik soknak annak fényében, hogy kormány tavaly 1621 darab nyilvános határozatot is hozott, de vannak más típusú nem nyilvános és titkos határozatok is. Ezek nemzeti minősített adattá válnak, és tartalmuktól függően 10, 20, vagy akár 30 évre is titkosíthatók. Utóbbi minősítés ráadásul kétszer is meghosszabbítható, így akár 90 évre is elzárva maradhatnak a nyilvánosság elől. Egy kormányzati döntés ilyen szintű titkosítása mögött általában hadititok vagy nemzetbiztonságot érintő információ állhat.