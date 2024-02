Csepel.info: Németh Szilárd 2019-ben tartotta meg a maga „őszödi” beszédét

Mostantól mi leszünk a szocik. Mindent megcsinálunk, amit ők nem tudtak.

Ábel Attila, a csepeli Fidesz korábbi elnöke, a kerület jelenlegi alpolgármestere szerint ezeket a mondatokat Németh Szilárd az előző önkormányzati választás előtt mondta ki egy olyan kampány-megbeszélésen, amelyen a fideszes önkormányzati képviselők vettek részt.

Ábel, akit Németh tavaly Borbély Lénárd polgármesterrel együtt kizárt a kormánypártból, a Csepel.infón írt hosszabb cikksorozatot arról, hogy az elmúlt években miért szakadt a kerületi pártszervezet, és arról, hogy szerinte, hogyan tagadta meg régi barátait a rezsibiztosi posztot és országos Fidesz-alelnöki posztot elnyerő Németh Szilárd.

A mostani írás szerint 2019 tavaszán, még az előtt, hogy nyilvánosságra került volna, hogy a két vezető között megromlott a viszony, a csapat már érezhette a feszültséget.

A képviselők előtt elmondott beszédben Németh több olyan programpontot is bejelentett, amelyek nyilvánvalóan ellenkeztek az önkormányzatot irányító politikusok addigi terveivel. Ábel szerint Németh ezen a megbeszélésen jelentette be, hogy „a közpénzből létrejött és abból működő, ám magánvagyonaként kezelt alapítványa”, a Kozma István Birkózó Akadémia (KIMBA) megveszi a csepeli Kis-Duna parton épülő birkózócsarnok telkét, és a mellette fekvő ifjúsági tábor területét, hogy sportkollégiumot építsen, jóllehet a Fidesz korábban épp azért küzdött, hogy a folyópartot nem lehessen beépíteni. A második bejelentés a Csepeli Munkásotthonról szólt: „arra utasított bennünket, hogy a ma 10-12 milliárd forint értékű ingatlanegyüttest adjuk át ingyen a KIMBA-nak” – írta Ábel hozzátéve, hogy a harmadik bejelentésből azt is megtudták, hogy Németh már tárgyal arról, hogy „a KIMBA megvegye a Csepel SC-t a portfóliójával együtt”. Korábban a stadionról is egyetértés volt, hogy azt önkormányzati tulajdonba kell megszerezni.

Ábel szerint a „mi leszünk a szocik” mondat a három követelés magyarázataként hangzott el az ingatlanigénylista ismertetése után.

Egyetlen mondattal foglalja össze, miért fordul 180 fokot mindenben, amit eddig Csepelről és Csepel értékeinek megvédéséről vallott. Az ember, akivel oly sok évet küzdöttem együtt a jó ügyekért, … ekkor vált érthetővé mindaz, amit eddig elmondott

– írta az immár politikai ellenféllé vált Ábel, Csepel jelenlegi alpolgármestere.