A kormány nem kommentálja Magyar Péter kínos állításait

Több kérdést is kapott ellenzéki képviselőktől Orbán Viktor kormányfő és több minisztere is Magyar Péter különféle állításai miatt. Jámbor András és Szabó Tímea (Párbeszéd) arról kérdezte külön-külön a kormányfőt, miért nem járult hozzá, hogy a volt igazságügyi miniszter, Varga Judit leváltsa már a Schadl-ügy kirobbanása előtt Völner Pál államtitkárt. Szabó Tímea arra is választ várt, valóban Orbán Viktor környezetéből kérték-e Varga Juditot, hogy a titkos lehallgatások engedélyezési jogkörét átruházza Völner Pálra.

A szocialista Tóth Bertalan és Vajda Zoltán arra várt választ Orbán Viktortól, hogy milyen szerepe volt a kegyelmi döntésben, gyakorolt-e politikai nyomást Novák Katalinra, hogy benyújtsa lemondását. Az MSZP politikusai Rogán Antalt arról kérdezték, milyen alapon cenzúrázzák az MTI közleményeit, ő utasította-e a munkatársait, hogy gyakoroljanak nyomást a túlárazott szerződések aláírása érdekében

Gulyás Gergelytől arra vártak választ, miért engedélyezte, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt politikai leszámolásra használják fel, Nagy Mártontól pedig azt azt akarták megtudni, mit tesz a korrupció visszaszorításáért az irányítása alá tartozó Magyar Fejlesztési Bank esetében.

Orbán Viktor és a miniszterei helyett két államtikár reagált. Rogán Antal megbízásából Dömötör Csaba emlékeztetett rá, hogy a kormány és a miniszterelnök többször is részletesen ismertette álláspontját a kegyelmi ügyről, amely szerint zéró toleranciát kell alkalmazni a gyermekek sérelmére bűncselekményt elkövetőkkel szemben.

A kormány nem tartja feladatának, hogy Magyar Péter aktuális nyilatkozatait kommentálja.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter megbízásából, a Völner Pált váltó államtitkár, Répássy Róbert azt válaszolta, hogy Varga Judit volt igazságügyi minisztert nagyra becsülik, de nem foglalkoznak volt férjével.