Bányai Gábor kormánypárti képviselő könyvet ír a koronavírusos betegségéről

– írja Bányai Gábor fideszes országgyűlési képviselő a Facebookon. Bányai a Covid-járvány csúcsán kapta el a fertőzést, sokáig nagyon beteg volt. A klinikai halálból hozták vissza. Most könyvet ír róla.

Megjártam a poklot és konkrétan a mennyországot is. Többször meg is haltam és vissza bírtak hozni. Mindenem megsérült, már csak a gépek és az imádkozók tartottak életben. Küzdött értem a Családom minden tagja, a halasi és szegedi orvosok és ápolók, a barátaim, ismerősök és ismeretlenek, imádkozó emberek tömegei, politikustársaim minden oldalról és jött onnét, fentről is nagy-nagy segítség. Nehéz volt a visszatérés, a felébredés, az újrakezdés. Nehéz feldolgoznom, hogy milyen sokan haltak meg azokkal az elképesztő kínokkal, amit én is átéltem. Nincs nap, hogy ne gondolnék rájuk és a Családjaikra! Arra a legtöbb orvos és tudós szerint nem volt esélyem, hogy túlélem, de valamiért vissza kellett jönni, túl kellett élni és talpra kellett állni. Hála legyen ezért mindenkinek és a Teremtőnek! SDG! Jó egészséget!