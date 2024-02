Egyházi kézbe szervezné ki a járóbeteg-szakellátást Balatonalmádi

Egyházi kézbe adná a járóbeteg-szakellátást Balatonalmádi önkormányzata – derül ki a képviselő-testület februári rendkívüli ülésének írásos előterjesztéséből. A Balaton-parti kisváros rendelőintézete, az Egészségház mindeddig százszázalékos önkormányzati tulajdonú cégként működött, ám a tavalyi jogszabály-módosítások után ez idén júliustól már nem lehetséges.

Az eddig nem derült ki, hogy a fideszes vezetésű önkormányzat pontosan melyik egyházzal vagy egyházi fenntartású egészségügyi intézménnyel tárgyal az ügyben, ezért helyi civilek „teljes körű tájékoztatásra” szólították fel a városvezetést.

Az ügy hátterében az áll, hogy a kormány az idei költségvetési törvénybe rejtve az önkormányzati rendelőintézetek finanszírozási rendszerének átszervezéséről döntött még tavaly júniusban. A változás lényege, hogy az ilyen szakrendelők nem működhetnek tovább gazdasági társaság formájában, hanem költségvetési szervvé kell átalakítani azokat, ellenkező esetben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) idén júliustól már nem finanszírozza tovább a működésüket. Hogy a kormánynak ezzel mi a tényleges célja, a 24.hu által megkérdezett szakértők is csak találgatni tudják.

A változás országszerte számos szakrendelőt érint, mivel a finanszírozási nehézségek miatt az ilyen és ehhez hasonló intézmények jelentős része – részben vagy egészben – önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságként funkcionált.

Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) korábbi elnöke szerint ennek az volt az oka, hogyha már a szolgáltatók nem kaptak elegendő támogatást a társadalombiztosítási rendszerből, legalább a kedvezőbb gazdálkodási, foglalkoztatási formák és vállalkozási tevékenység révén működőképesek maradhassak. A kormány a finanszírozás megvonásával ezt a lehetőséget veszi el a szolgáltatóktól.

A nagyok át fognak alakulni költségvetési intézménnyé, főképpen a budapesti kerületi rendelőintézetek, amelyek 30–40 ezertől akár 200 ezer emberig látnak el betegeket. Ezek nagyrészt gazdasági társaságok voltak, úgy 50–60 százalékban

– mondta el lapunk kérdésére Pásztélyi Zsolt, a Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség elnöke. Hozzátette: nem példa nélküli az sem, hogy hasonló egészségügyi intézmények fenntartói feladatai átkerülnek az egyházhoz. Legutóbb a kisvárdai kórházat adták át a görögkatolikus egyháznak – idézte fel a szakember.

„Abba az irányba megy minden, hogy miként lehet államosítani, hogyan lehet a gazdálkodási kultúrát, szervezeti önállóságot elvenni a szereplőktől. Egy rendőrségi törvény mintájára átszerkesztett egészségügyi szolgálati törvény az teljesen más szemléletű. Ez idegen az ágazattól, és nem látjuk semmilyen előnyét” – magyarázta a 24.hu kérdésére Kincses Gyula.

A forráselvonásban érintett önkormányzatok többsége tehát most kénytelen engedni a kormány akaratának, és költségvetési szervvé alakítják a rendelőintézeteteket. Balatonalmádi viszont a másik utat választotta: az egyház bevonásával szabadulna a 2020 óta egyre nagyobb vesztességgel működő Egészségháztól.

A nyilvánosan hozzáférhető adatok alapján a balatonalmádi Egészségház üzemi tevékenységének eredménye 2020-ban fordult veszteségbe. A működés korábban – az önkormányzati tulajdonú cégforma rugalmasságának hála – nyereséges volt, azonban

2020-ban 6 376 000 forint

2021-ben 13 787 000 forint,

2022-ben pedig 15 791 000 forint veszteséget termelt.

A 24.hu birtokába került háttérelemzés becslése szerint ez a veszteség 2023-ban ráadásul már 34 326 000 forintra nőtt.

Beszédes lehet az is, hogy az önkormányzati cég alapítása után az Egészségház kifejezetten eredményesen működött: az indulás évében, 2011-ben például 12 millió forint nyereséget, 2015-ben, a csúcson 31 millió nyereséget termelt a helyi rendelőintézet, de még az utolsó nyereséges évben, 2019-ben is több mint 2 millió plusszal sikerült zárni az évet. Az Egészségház éves beszámolójából az is kiderült, hogy a legnagyobb mértékben az utóbbi években a bérköltségek szálltak el, ez a tétel a beszámolóban 2018 óta gyakorlatilag megduplázódott, miközben a NEAK által nyújtott finanszírozás, ha nem is egyenletesen, de csökkentő tendenciát mutatott.

A tervezett átszervezés miatt kerestük Fabó Pétert, Balatonalmádi polgármesterét (Fidesz-KDNP). Többek között arról érdeklődtünk:

Mi az oka a 2020 óta dinamikusan növekvő üzemi veszteségnek?

Miért vetette el az önkormányzat azt a lehetőséget, amelyet számos más önkormányzat követ, hogy költségvetési szervvé alakítsa az ellátást végző szervezetet?

Miért döntött úgy az önkormányzat, hogy egyházi jogi személy tulajdonában és fenntartásában álló szolgáltató bevonásáról tárgyaljon?

Melyik egyházi jogi személy tulajdonában és fenntartásában álló szolgáltató bevonásáról folytat tárgyalást az önkormányzat?

