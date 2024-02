Tiltott piaci manipuláció miatt kapott 100 milliós büntetést a Kulcs-Soft alapítója

A Magyar Nemzeti Bank 100 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a Kulcs-Soft Nyrt. alapítójára, az igazgatóság jelenlegi elnökére a piaci manipuláció tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt – közölte a jegybank az MTI-vel kedden.

A magánszemély több, a jogszabály által tiltott módon manipulálta a tőkepiacot, és ezzel félrevezető, hamis jelzést adott a befektetőknek a Kulcs-Soft részvény valós piaci megítéléséről és keresletéről-kínálatáról. Az MNB tiltott piacbefolyásolás bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést is tesz a Fővárosi Főügyészségen.

A pénzügyi felügyelet megállapította: a magánszemély egyes ügyletkötéseivel több hónapon át tiltott piaci manipulációt követett el a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) jegyzett Kulcs-Soft Nyrt. által kibocsátott részvényekre vonatkozóan. A nagyszámú vételi ügyletével a magánszemély a Kulcs-Soft részvény napi átlagos kereskedési forgalmát közel hatszorosára növelte, illetve a vizsgált időszak alatt a tranzakcióival érintett kereskedési napokon a részvény árfolyamában 97 százalékos kumulált emelkedés történt.

Emellett a magánszemély tőkepiaci magatartása „kezdőlökés” elnevezésű piaci manipulációra utaló gyakorlatot is megvalósított azzal, hogy az MNB által vizsgált időszakban több kereskedési napnak jellemzően az elején adott be olyan kiemelkedően nagy volumenű megbízásokat, amelyek tényleges teljesülése az átlagos kereskedési mennyiség alapján kizárt volt. Mindezek mellett a magánszemély egy alkalommal adott a kereskedési idő végéhez közel egy – az ajánlati könyvben szereplő ajánlatoknál magasabb áron – eladási ajánlatot, amivel meghatározta a Kulcs-Soft részvény aznapi záróárát. A magánszemély ezen tőkepiaci tevékenysége alkalmas volt a „záróár beállítása” elnevezésű piaci manipulációra – közölték. A felügyelet a bírság mellett 1 évig elérhető nyilvános figyelmeztetést is közzétesz a honlapján.

A bírság összegének meghatározása során az MNB kiemelt súlyosító körülményként értékelte, hogy a magánszemély magatartását a Kulcs-Soft Nyrt. vezető tisztségviselőjeként valósította meg. (Az MNB egy korábbi határozatában már megtiltotta a magánszemélynek, hogy a piaci visszaélésekről szóló rendelet piaci manipulációra vonatkozó rendelkezéseit ismételten megsértse és 30 millió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére is kötelezte.)

Az MNB kezdeményezésére éppen az ilyen esetekre tekintettel a közelmúltban szigorodtak a Büntető Törvénykönyv tőkepiaci visszaélésekre vonatkozó tényállásai: 2023. január 1. napjától bennfentes kereskedelemnél, tiltott piacbefolyásolásnál már súlyosabban minősül, ha ezeket a bűncselekményeket tőzsdei céghez kötődő személy követi el.