Így lesznek nyitva a boltok az ünnepi hosszú hétvégén

Idén is munkaszüneti nap lesz október 23-án, és ahogy minden évben, úgy most is a legtöbb üzlet zárva tart majd, ám van néhány kivétel, írja a startlap.hu. Mutatjuk, hogy alakulnak a boltok nyitva tartásai:

Az Aldi boltjai október 23-án, hétfőn zárva lesznek, vasárnap pedig az üzletek jelentős része reggel héttől este hétig tart nyitva.

Szintén zárva lesznek hétfőn a Lidl üzletei, vasárnap az Aldihoz hasonlóan reggel hét és este hét között várják a vásárlókat.

Az Auchan áruházai is zárva tartanak az ünnepnapon, vasárnap a legtöbb üzletük reggel nyolctól este nyolcig tart nyitva.

A Spar és Interspar üzletei is zárva lesznek hétfőn, viszont az OMV SPAR express és üzletek egy része nyitva tart október 23-án. Azok az üzletek, amik a benzinkutakhoz tartoznak, több esetben éjjel-nappal nyitva maradnak. Azokon a kutakon, ahol a benzinkút sem üzemel, a SPAR üzletei is zárva lesznek.

A Tesco üzletei közül a hiper- és szupermarketek és expressz üzletek is zárva tartanak október 23-án. Vasárnap eltérő időpontban, de nyitva tartanak az üzletek.

A Penny boltjai is zárva maradnak hétfőn, ahogy a METRO áruházai is és a CBA legtöbb boltja is, de mivel utóbbiak nem egységesen tartanak nyitva, előfordulhat, hogy egyes üzletek nyitva lesznek később. Hasonló a helyzet a Coop és a Real esetében is.

Cikkünk elkészítése közben a Google Trends adatait is felhasználtuk.