Novák Előd 50%-os magyar kvótát akar a magyar csapatoknál

Javaslata a focit is érintené, ezért bízik a fideszesek támogatásában.

Novák Előd (Mi Hazánk) 50%-os magyar kvóta bevezetését javasolja a csapatsportoknál. Szerinte ez a nemzeti identitás megőrzésének, a magyar sport védelmének záloga, ezért az Orbán-kormánynak december végéig olyan intézkedéseket kellene hoznia, amelyek biztosítják a a magyar sportolók szereplését a magyar adófizetői pénzből is megrendezett bajnokságokban, az adókból épített sportlétesítményekben.

Indoklása szerint jelenleg a magyar csapatok döntő többségében

korlátozás nélkül alkalmazhatóak külföldi, sőt Európai Unión kívülről érkező sportolók.

Novák Előd sajnálatosnak tartja, hogy Magyarországon jelenleg több olyan sportklub működik, amelynek játékosai között alig találni hazait.

Focista példái szerint volt olyan mérkőzés is, amikor magyar játékos nem is lépett pályára, az NB I-ben a 12 csapat mintegy 150 külföldi játékost foglalkoztat, a legutóbbi átigazolási időszakban tovább is nőtt a számuk.

Rekordot állított be a Diósgyőr a 2023. nyári átigazolási szezonban, miután 12 légióst igazolt (ugyanannyit, mint egy évvel ezelőtt a DVSC). Szélnek eresztették vagy cserepadra ültették az NB I-be feljutást kiharcoló játékosok többségét.

A Mi Hazánk politikusa szerint egyrészt nem is olyan jók a külföldiek, hiszen a gólkirály magyar lett, másrészt a mostani helyzet azt üzeni, hogy a magyar sportot nélkülük már nem is tudnánk k működtetni, ami

a nemzeti önbecsülésünket a földre küldi,

elsorvasztja a magyar utánpótlás-nevelést.

Példának hozta Romániát, ahol a fiatal kézilabdázók 90%-a felhagyott a sporttal, amikor a csapatok külföldieket igazoltak, ezért Novák Eduárd sportminiszter tavaly nyáron rendeletet adott ki arról, hogy a felnőtt és ifjúsági szinten a román sportolók arányának el kell érnie a legalább a 40%-os szintet.

Abban bízik, javaslatát a kormánypárti képviselők legalább tárgysorozatba engedik venni, hiszen Orbán Viktor nemrég maga is úgy nyilatkozott, hogy több saját nevelésű fiatalt kellene a kluboknak foglalkoztatniuk, a csapat fele azért legyen magyar, mert

a magyar futball nem a szórakoztatóipar része. A futball komolyabb dolog ennél. A futball az életünk, a magyar ember életének a része, a nemzeti identitás része. Tehát mi nem szórakozni akarunk és tapsikolni a lelátón mindenfajta, messzi földről idefújt, ügyes játékosok játékán örvendezve, hanem mi a saját gyerekeinket akarjuk látni. A magyar gyerekeket, a magyar válogatottat, a magyar klubcsapatokat.