Találjon mestert gyorsan és egyszerűen! Daibau.hu – azoknak, akik nem szeretnének pénzt és időt vesztegetni

Életünk során gyakran találkozunk olyan kihívásokkal, mint a lakás felújítása, a házépítés vagy kisebb javítási munkák a ház körül. Az emberek nagy részének akár egy egyszerű fürdőszoba felújítás vagy a gyermekszoba kialakítása és berendezése is frusztráló és bonyolult feladatnak tűnik, noha mindezt nem így kellene megélni.

Valamennyien szembesültünk már olyan kihívásokkal, hogyan találjunk megbízható mestereket, akik gyors, minőségi munkát végeznek megfizethető áron. Érdeklődtünk barátainknál, órákon át böngésztünk a világhálón, aggódtunk, idegeskedtünk, hogy az ajánlott mesternek egyáltalán hihetünk-e… Természetes, hogy felteszi magának ezeket a kérdéseket akkor is, ha érdemben nem tudja azokat megválaszolni. Amennyiben nem az építőiparban dolgozik, vagy nem ismeri eléggé ezt a szakterületet, a felsoroltak megvalósítása szinte lehetetlen feladatnak tűnik.

A daibau.hu weboldal építőipari kivitelező vállalkozások és szolgáltatások online adatbázisa. Célunk, hogy egy helyen gyűjtsük össze a hasznos információkat és az ajánlattevő szakemberek elérhetőségeit, ily módon segítve a felhasználókat abban, hogy a felújítási és építési munkálatok problémamentesen, gördülékenyen folyjanak, s a megrendelők tehermentesítve legyenek.

Portálunk segítségével az otthon átalakítása/felújítása egyszerűen, gyorsan és megbízhatóan megvalósítható

A daibau.hu felület tulajdonképpen személyes tanácsadóként működik, amelynek segítségével összehasonlíthatja a vállalkozókat és kiválaszthatja az Ön számára legjobb, legmegfelelőbb szakembert az adott munkára. A rendszer a felmérésen és a megbízók értékelésein alapul, amelyet a munka kivitelezésére és az elvégzett munka minőségére adnak. Ez lehetővé teszi az átláthatóságot, őszinteséget és mindenekelőtt a minőségi munkavégzést, mert a vállalkozóknak/ajánlattevőknek, ha jó minősítést szeretnének kapni a portálon, a maximumot kell nyújtani. A gyenge értékelés vagy negatív kommentek rossz reklámot jelentenek számukra, amit értelemszerűen szeretnének elkerülni.

Mivel a vállalkozók vagy szolgáltatók értékelése a portál felhasználóinak tapasztalatán alapul, nagy eséllyel reális és objektív képet nyújt a munkák tényleges minőségéről, gyorsaságáról és a költségekről. Az ilyen értékelés és ajánlás sokkal pontosabb és megbízhatóbb, mint egy a barátok vagy ismerősök által ajánlott mester. Ezenkívül felületünkön a szakemberek referenciái is megtalálhatók a korábbi munkáik alapján.

A daibau.hu segítségével egyszerű szakembert találni és felvenni vele a kapcsolatot, emellett a felület használata segíti és hatékonyabbá teszi a pénzügyek irányítását és a munkálatok beosztását is. Itt egy helyen találhat szakembert bármilyen munkakörre: a szerelési munkákhoz, a meszeléshez, villanyszereléshez, ácsmunkákhoz, klímaberendezések szerelésére stb.

Felhasználónk, Mihály szerint „a daibau.hu nyújtotta szolgáltatások kiválóak, mert nagymértékben megkönnyítik a munkát és időt takarítanak meg”. Attól függetlenül. hogy milyen szakemberre van szüksége, a kereslet-kínálat a daibau.hu portálon úgy van kitalálva, hogy a szakemberek felkutatásánál mindig figyelembe veszik az Ön igényeit, kívánságait, mint például az árkategóriák, munkamennyiség, határidők, helyszínek… Legfőbb célkitűzésünk egy teljesen más, a megszokottól eltérő élményt és tapasztalatot nyújtani otthona építése vagy felújítása kapcsán. Egy olyan élményt képzeltünk el, amelyet nem a stressz és a csalódottság jellemez, hanem a gondtalanság, egyszerűség, megbízhatóság és tisztelet. Magyarán, elégedetten és élvezettel tervezni és kezdeni a munkálatokat, s ilyen hangulatban véghezvinni a kivitelezést, legyen szó felújításról, átalakításról vagy építésről.

A daibau.hu felületen számos kivitelezőt és szolgáltatót talál, akiket a megbízók/megrendelők az elvégzett munka alapján értékelnek

Nézzük, milyen kommenteket írtak felhasználóink portálunk működésével és az általunk ajánlott kivitelezők munkájával kapcsolatban.

Zoltán nevű felhasználónk a következőt írta: „Először is szeretném megköszönni az ajánlatokat, mert a daibau.hu segítségével könnyebben lehet megbízható és minőségi munkát végző szakembereket találni. Ezenkívül szeretném megdicsérni a kitűnő üzletvitelt, mert megbízható nyilvántartást vezetnek az értékelésekről és megjegyzésekről, a mesterek referenciáiról és a vásárlói véleményekről.”

Pétert lenyűgözte az asztalos elkötelezettsége és jóindulata, aki az alsó konyhabútor elemeket készítette: „Figyelmesen meghallgatta minden kívánságunkat, ugyanakkor javaslatai is voltak számunkra. Annak ellenére, hogy a munkamennyiség megnőtt, mert utólag további elemeket is kértünk, a szállítás és összeszerelés időpontja nem változott. És a végső eredménnyel is nagyon elégedettek vagyunk. Mindenkinek csak ajánlani tudom a mestert és a daibau.hu portált, amelynek segítségével találtam.”

A daibau.hu portál kialakításánál arra törekedtünk, hogy kereséskor igényeinek és kívánságainak figyelembe vételével megtalálja a megfelelő ajánlattevőt/kivitelezőt, árkategóriát, munkatípust, határidőket, helyszínt és még sok egyebet

A daibau.hu az egész munkafolyamat alatt nagyobb ellenőrzést biztosít Önnek, kezdve az ajánlattevők keresésétől és a velük való találkozástól egészen a munka befejezéséig. Legközelebb, ha felújítást tervez, tudni fogja, kihez forduljon, hogy az átalakítás minél könnyebb és kiszámíthatóbb legyen. Mindannyian rendezett otthonra vágyunk, és semmi sem nyújthat nagyobb elégedettséget és nyugalmat, mint az a tudat, hogy van egy internetes felület, amelynek segítségével, közvetítésével gyönyörű életkörnyezet alakítható ki. Ezért ne halogassa otthona felújítását, inkább bízzon mindent megbízható szakemberekre!