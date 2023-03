Háromsávos lesz az M7-es Budapest és a Balaton között, csak az nincs meg, hogy mikor

Az M7-es autópálya Budapest és Székesfehérvár között háromsávosra bővül mindkét irányban, a bővítés időpontját még nem lehet tudni.

Molnár István, a Magyar Közút Zrt. Fejér vármegyei területi igazgatója, egyben a Közlekedéstudományi Egyesület megyei elnöke kiemelte, 2022 őszén több mint 1200 kilométernyi gyorsforgalmi út üzemeltetését és fejlesztését vette át a Magyar Közúttól az Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF). Ennek a szervezetnek lesz a feladata a már említett bővítés.

Molnár István előadásából az is kiderült, hogy már elkészültek a kiviteli tervek az M1-es autópálya M0-s és Bicske közötti szakaszának kétszer három sávosra bővítésével kapcsolatban. A Bicske és Tatabánya közötti szakaszra már engedélyezték is az építkezést, ami azt jelenti, hogy hamarosan meg is kezdődik a bővítés – írta a FEOL.

Az M7-es autópályáról azt írták, annak jobb oldali (tehát Budapestről a Balaton felé vezető) oldala az M0-s és a balatonvilágosi csomópont között teljes hosszában háromsávosra bővül, miközben a bal pályán Balatonvilágos és Székesfehérvár között háromsávosra építik az autópályát, a korábbi fővárostól ugyanis Budapest irányába már amúgy is háromsávos a pálya.

A lap megkereste az MKIF Zrt.-t, hogy van-e már konkrét dátuma az építkezésnek, de választ még nem érkezett.