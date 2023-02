2023. szeptember 7-ig meghosszabbítja a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet

A kormány fél évvel ismét meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, mert az illegális migráció továbbra is fenyegeti Magyarországot, írja kedd esti közleményében a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

Mint fogalmaznak, a tömeges bevándorlás 2015 óta folyamatosan sújtja Európát, a legaktívabb továbbra is a magyar határt is érintő balkáni útvonal. A határkerítés és a határvédelem nélkül az elmúlt kilenc évben már illegális bevándorlók milliói jutottak volna be az országba, tették hozzá.

A nemzetközi embercsempész-hálózatok folyamatosan szállítják a magyar határhoz a migránsokat. Tavaly 270 ezer illegális határátlépést akadályoztak meg a magyar hatóságok, amely a korábbi évhez képest több mint kétszeres emelkedést jelent. A déli határmentén jelenleg is migránsok ezrei gyülekeznek, gyakran tanúsítanak erőszakos, illetve agresszív magatartást a határt védő rendőrökkel és határvadászokkal

– fogalmaztak.

Úgy folytatták, annak ellenére, hogy már több nyugati-európai országban is egyértelműen érezhetőek a tömeges bevándorlás okozta biztonsági és kulturális problémák, a brüsszeli bevándorláspárti politikában nincs érdemi változás, a bevándorláspártiak továbbra is migránsok befogadását és szétosztását erőltetik. A közlemény szerint Magyarországnak tehát továbbra is magának kell gondoskodnia az ország védelméről. Ezt a célt szolgálja a 2016 óta fenntartott tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet, amely gyorsabb és határozottabb döntéshozatalt tesz lehetővé a kormány számára.

Közölték azt is, az elmúlt napokban a kormány szigorította a magyar-ukrán határ védelmét is, miután a háborús menekülthelyzetet kijátszva afrikai és közép-ázsiai illegális migránsok ott is nagy számban megjelentek. A háború kitörése után Ukrajnába érkezett nem ukrán állampolgárok már csak akkor léphetik át az ukrán-magyar határt, ha érvényes okmányokkal rendelkeznek a schengeni-övezetbe való belépéshez.

A kormány mostani döntésével 2023. szeptember 7-ig hosszabbítja meg a válsághelyzetet.