A fideszesek fele szerint a nyugdíjasok életszínvonala nem romlik

A Publicus Intézet felmérése szerint a kormánypárt híveinek többsége elégedett a 15 százalékos nyugdíjemeléssel.

A nyugdíjasokat érintő intézkedések megítélését is erősen befolyásolja a pártszimpátia. A Fidesz–hívek 67, a bizonytalanok 30, az ellenzéki szavazók 19 százaléka tartja megfelelőnek a januári nyugdíjemelést. A Publicus Intézet Népszavának készített felmérése szerint a kormánypárti támogatók között olyanok is vannak (csaknem 5%), akik szerint túl sok is volt a 15 százalék

Arra a kérdésre, hogy az emelt összeg elég lesz-e arra, hogy a nyugdíjasok életszínvonala legalább a tavalyi szinten megmaradjon, a többség (73%) határozott nemmel válaszolt, de a politikai kötődés alapján itt is nagy volt a szórás. A Fidesz–KDNP szavazóinak fele (49%) szerint az idősek úgy élhetnek, mint tavaly, csak 40 százalékuk gondolja úgy, hogy rosszabb lesz idén a nyugdíjasok helyzete.

Az ellenzéki szavazók véleménye ennél egységesebb volt, csak 7 százalék vélte úgy, hogy a nyugdíjasok életszínvonala nem romlik 2023-ban, 91 százalékuk egyértelmű nemmel felelt a kérdésre (2 százalék nem válaszolt). A bizonytalanok álláspontja ebben az esetben is az ellenzéki válaszadókéhoz áll közelebb.

Közben a lap arról is ír, hogy még a 13. havi nyugdíj is csak átmeneti segítséget jelent sok nyugdíjasnak, mert legalább 300 ezren vannak, akiknek a járandósága a 100 ezer forintot sem éri el. Juhász László, a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának elnöke szerint nekik így ez a pénz csak annyit jelent, hogy a szükséges gyógyszert meg tudják venni, kifizethetik elmaradt számláikat. Szerinte a svájci, vagy vegyes indexálás alapján számított nyugdíjemeléshez kellene visszatérni.

Ezzel egyetértett az Életet az Éveknek Országos Szövetsége elnöke is. Hegyesiné Orsós Éva szerint ezért is kérik, hogy még idén alakítson ki a kormány egy új mechanizmust. Ha nem a tényleges inflációval emelte a nyugdíjat év elején, akkor a következő év januárjában korrigálja a hibát, különben nem tesz eleget a törvénynek, és a nyugdíjak nem őrzik meg vásárlóértéküket. 2010 óta egyetlen intézkedés sem született a kisnyugdíjasok felzárkóztatása érdekében, miközben a nyugdíjas szegénység megháromszorozódott – tette hozzá.