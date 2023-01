Eladott két ausztriai szállodát Tiborcz István cége

A vevő Megdet Rahimkulov orosz milliárdos cégeihez is kapcsolódik.

Elad két ausztriai síhotelt Tiborcz István tulajdonában lévő BDPST Zrt. – írta meg a hvg a cég kedden kiadott közleménye alapján. A tranzakcióban a Hotel Alpenblicket és a Relax Resort Hotel Kreischberget tulajdonló és üzemeltető vállalatok cserélnek gazdát. A vevő a Peter’s Consulting Kft., amelyet az a Zentai Péter vezet, aki a Magyarországon élő orosz milliárdos, Megdet Rahimkulov cégeit is irányítja.

Orbán Viktor miniszterelnök vejének cége kedden jelentette be az adásvételt, és a két Ausztriában található síhotel – az egyik 43, a másik 91 szobás – idén februártól már a Peter’s Consulting fogja üzemeltetni.

A BDPST Group közleménye szerint – amit váratlanul az MTI is szemlézett –

a két szálloda értékesítése illeszkedik a BDPST Group hosszú távú üzleti stratégiájába, továbbá alapot teremt a 2023-as, teljes szállodaportfóliót érintő terveik megvalósításához.

E stratégia keretében még az idei első negyedévben új márkanév bevezetésére is sor kerül. A „magyarországi szállodapiacon a cégcsoport egységes ernyőmárkája, a Botaniq Collection” lesz, amely a jövőben a cégcsoport üzemeltetése alá tartozó szállodákat és éttermeket vonja majd maga alá. A közlemény kitér arra is, hogy a BDPST Group több budapesti szállodafejlesztésben is érdekelt, és 2023-ban több hotel nyílik meg a cégcsoport üzemeltetésében. Ide sorolják a Hotel Dorothea épületegyüttesét, valamint a megnyitni tervezett BOTANIQ Budai Klubot is. A Tiborczék által tavaly decemberben megvásárolt Gellért Szálló felújítása is hamarosan indul.