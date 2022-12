Orbán a vb-n: megérkezett Katarba a magyar honvédség Falconja, két OTP-s magánrepülő követte

Három repülő indult kedden reggel Magyarországról Katarba, a FIFA Labdarúgó-világbajnokság helyszínére. A korábbi bejelentések szerint Orbán Viktor miniszterelnök utazása is kedden esedékes Dohába, hogy a helyszínen nézze meg a vb legfontosabb utolsó meccseit, a két elődöntőt, a bronzmeccset és a döntőt.

Orbán foci vb-s látogatása a múlt héten derült ki, miután a katari nemzeti ünnep alkalmából tartott budapesti eseményen Abdulla bin Nasser Al-Dosari, Katar állam budapesti nagykövete a Marriott Hotelben tartott exkluzív eseményen megemlítette, hogy a magyar miniszterelnököt is várják a világbajnokság záró mérkőzéseire.

A nyilvános repüléskövető oldalak adatai szerint kedden délelőtt landolt a dohai repülőtéren a magyar honvédség Falcon 7x típusú repülőgépe. A gép fedélzetén azonban nem utazhatott a kormányfő, mert a hajnali kecskeméti induláskor még Budapesten tartózkodott. A miniszterelnök kedden reggel egy misén vett részt, ahol a Telex másodszor próbálta szóra bírni.

A Flightradar adatai szerint a magyar kormánygépet az OTP érdekeltségébe tartozó két magánrepülő követte Dohába. Csányi Sándor, az OTP elnöke vezeti a Magyar Labdarúgó-szövetséget. A két gép hétfőn érkezett vissza Üzbegisztánból, ahol az OTP az ország ötödik legnagyobb bankját készül megvásárolni, az erről szóló szerződést hétfőn már alá is írták. Kedden reggel 9 után negyedórás eltéréssel mindkét repülő Doha útiránnyal indult el Budapestről. Budapest és Doha között a repülőút körülbelül öt óra.

A miniszterelnök egyébként már hétfőn összekapcsolta a világbajnokságot és az OTP üzbég bankos üzletét. A Twitter-oldalán azt írta:

From the regional championship to the World Cup! Congratulations to @otpbank_hu on acquiring their first bank outside of Europe. https://t.co/JI08sp7emD

