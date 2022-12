Még idénre is igényelhető az adóvisszatérítés

Most érdemes beszállni.

Sokan aggódnak az elszabaduló árak, a gazdasági nehézségek, a hétköznapok bizonytalanságai miatt, ám ha valamire megtanítottak minket a válságok az az, hogy sose feledkezzünk meg a hosszú távú céljainkról. A jövő kihívásait a jelen gondjai nem kisebbítik, pusztán átmenetileg elfedik azokat.

Örök igazság a sikeres befektetők körében, hogy akkor kell venni, amikor alacsony az árfolyam. A pénz- és tőkepiacok jelenlegi állapota jó lehetőséget kínál arra, hogy most indítsunk el hosszútávú befektetést, kiváltképp nyugdíjmegtakarítást. A világgazdasági helyzet okozta alacsony részvény- és kötvényárfolyamoknak köszönhetően az elmúlt évekhez képest „olcsóbban” tudunk hozzájutni ezekhez az eszközökhöz a nyugdíjpénztári portfóliókon keresztül is, mintha a csúcsközeli árfolyamokon vásároltunk volna.

Hosszú évek óta halljuk a szakértőktől, hogy a magyar társadalombiztosítási nyugdíjrendszer súlyos gondokkal küzd, hiszen egyre több nyugdíjas jut egyre kevesebb aktív munkavállalóra. A rendszer egyre nehezebben finanszírozható, ami az állami nyugdíjak alakulásából is látszik: 2021-ben az átlagos nyugdíj az átlagbér mindössze 52 százalékát érte el.

Hogyan pótolható a jelentős jövedelemkiesés nyugdíjba menetelkor?

Erre kínálnak megoldást a célzott és támogatott nyugdíjmegtakarítási formák, melyek közül a legnépszerűbbek és legköltséghatékonyabbak az önkéntes nyugdíjpénztárak – ezek közül az egyik legnagyobb független szereplő az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár -, ahol éves befizetésünk 20 százalékát, akár évi 150.000 forint adóvisszatérítést tudunk igénybe venni. Az önkéntes nyugdíjpénztárak államtól független, non-profit pénzügyi szolgáltatók, melyek kimondottan a nyugdíjmegtakarításokra specializálódtak és így a legjobb döntést jelentik azoknak, akik tisztességes hosszútávú hozamok, alacsony költségek és rugalmas konstrukció mellett kívánnak nyugdíjas éveikre megtakarítani.

Természetesen az önkéntes nyugdíjpénztárak sem egyformák, itt is különböző hozamokkal, költségekkel és széles skálán mozgó szolgáltatásokkal találkozhatunk. Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár például abban is különleges, hogy elsőként vezette be tagjai számára a portfoliómegosztás lehetőségét, vagyis azt, hogy ki-ki a saját kockázatvállalási hajlandóságának megfelelően, tetszőleges arányban egyszerre két portfóliót is választhat. De abban is egyedi, hogy csak itt lehet jövőtudatos, ESG típusú befektetési portfoliót választani, ahol a megtakarítást a környezet- és társadalom iránt felelősséggel bíró vállalatok értékpapírjaiban gyarapítják. Emellett az Aranykor többes vagyonkezelést folytat, így portfólióit nem csak egy, hanem egyszerre négy alapkezelő fekteti be, az így megsokszorozott szakmai tudással törekedve a minél jobb hozamokra és minél alacsonyabb költségekre.

Nem érdemes azonban sokáig halogatni a döntést: aki december 31-ig belép az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárba és befizeti a saját számlájára a szükséges megtakarítást, már idénre is igénybe veheti az adójóváírást ráadásul több akcióban is részt vehet. Bővebb információ itt olvasható.