Büntetés után pénzt kap a kormánytól Toroczkai mezőőrsége

80 millió forintot oszt szét egy friss kormányhatározat szerint a kormány több mint féltucat mezőőrségnek – írja a hvg.hu A cikk szerint az Agrárminisztérium költségvetéséből községenként néhány millió forintos összeget kapnak a következő déli határmenti települések mezei őrszolgálatai: Mórahalom, Röszke, Zákányszék, Ruzsa-Öttömös, Bácsalmás, Ásotthalom és Domaszék.

A legtöbbet, 26,5 millió forintot a mórahalmi mezei őrszolgálat kapta működési költségei fedezésére, a második legnagyobb összeget, 15,9 milliót pedig az ásotthalmi szervezet. A szerb határtól alig pár száz méterre fekvő, alig négyezer fős Ásotthalmot augusztusig a Mi Hazánk elnök-frakcióvezetője, Toroczkai László vezette polgármesterként, a parlamenti képviselővé választott politikus összeférhetetlenség miatt mondott le a településvezetői pozícióról.

Toroczkai egy parlamenti felszólalásában az őszi ülésszak egyik ülésén is szóba hozta a déli határhoz közeli községek mezőőrségeit, mondván: a nagy számú illegális határátlépő miatt sok dolga van a mezőőröknek. Az ásotthalmi mezőőrök egyébként az utóbbi időben azzal is a hírekbe kerültek, hogy két emberükre „közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése” miatt a rendőrség pénzbírságot rótt ki, a szabálysértést pedig a bíróság is helybenhagyta, bár az érintettek fellebbeztek ez ellen, mondván: mindent szabályszerűen tettek.

Ügyükben a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) civil jogvédő szervezet kérte a rendőrség vizsgálatát egy tavalyi videó nyomán, amelyet Támadások után embervadászat a határon címmel tettek közzé az ásotthalmiak. A film bemutatja, miként kutatnak a mezőőrök a határon átjutott migránsok után, ám a TASZ álláspontja szerint a mezőőröknek – miként a vonatkozó törvény is körülírja – a termőföld és az ott lévő értékek, épületek, termény védelme a feladatuk, nem több. Emellett önbíráskodás és kényszerítés gyanúja miatt már 2017-ben is érkezett panasz, sőt feljelentés is az ásotthalmi mezőőrökre, akik állami pénzt sem először kapnak: idén januárban a mostaninál nagyobb, 25 milliós összeghez jutottak. Toroczkai már alapból részben állami pénzből indította útjára 2014-ben az ásotthalmi mezőőrséget – ugyanilyen szervezet pedig Gyöngyöspatán már 3 évvel korábban alakult.

A kormányzat tavaly ősszel frissítette a gumibot, gázspray, bilincs és sörétes vadászpuska használatára is jogosult mezőőrökre vonatkozó szabályokat. A mezőőrök is hatósági szamélyek, de nem rendőrök, ha például illegális határsértőkre bukkannak, intézkedni velük szemben csak a rendőröknek van joguk. A mezőőrségeknél – amelyek létrehozására a települési önkormányzatok jogosultak – országszerte mintegy 750-en szolgálnak, 98 százalékuk 20 ezer lakos alatti településen, ezen belül is, 75 százalékuk 5000 lakos alatti településen.