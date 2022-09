Idén nem rendez karácsonyi vásárt a főváros

Idén a főváros nem rendez karácsonyi vásárt, mert már nincs elég idő a rendezvény előkészítésére – nyilatkozta Faix Csaba, a Budapest Brand vezetője az ATV-nek.

A vásárt tavaly megrendező, fővárosi nonprofit cég, a Budapest Brand korábban tárgyalásokat kezdett a Belvárossal, azonban a partneri egyeztetés végül nem vezetett sikerre, mivel a Budapest Brand csak két évre szóló együttműködés esetén tudta volna a vásár szervezését elvállalni.

Miután az állam elvette a Fővárostól a Vörösmarty tér tulajdonjogát, a Budapest Brand még július végén megkereste az V. kerületi Önkormányzatot, hogy az elmúlt több, mint 20 évhez hasonlóan idén is szívesen megrendezi a vásárt. Erre a megkeresésre szeptember elejéig nem kapott választ, az ekkor újraindult egyeztetések után pedig az V. kerület úgy döntött, hogy másnak ad lehetőséget a vásár megszervezésére. Ezt a Budapest Brand kifejezetten sajnálja, mert az infláció és a gazdasági helyzet miatt mi már májusban ártárgyalásokat kezdtünk a vásár építőivel és szolgáltatóival, hogy a látogatók terheit csökkentsük és a többség számára elérhetővé tegyük a vásárt. Ez biztosította volna, hogy a tavalyi megszokott színvonalon és időben, transzparens módon megvalósulhasson a vásár. A Budapest Brand szokásaihoz híven pályázaton választotta volna ki a kiállító kézműveseket és vendéglátósokat is. Erre most már idő hiányában aligha kerülhet sor