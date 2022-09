DK: Kitöltöttük a büntetésünket, a szégyenlősségnek vége

Háttérbeszélgetést tartott Molnár Csaba és Kálmán Olga, a Demokratikus Koalíció két politikusa, miután Dobrev Klára, a párt nemrég kijelölt árnyék-miniszterelnöke bemutatta az árnyékkormánya tagjait.

A beszélgetésen hangsúlyozták, hogy ez a Demokratikus Koalíció árnyékkormánya, nem az ellenzéké. Egy MSZP-s politikus, Szitka Péter – főtanácsadóként – ugyan van a listán, sőt több más pártból is kértek fel politikusokat árnyékminiszternek, akik igent is mondtak, de az utolsó napokban visszavonulót fújtak. Pártokat nem kerestek meg, azt sem tudják, Szitka egyeztetett-e a szocialista párttal. Eredetileg több árnyékminisztérium is lett volna, de egy részüket összevonták.

A DK a brit és az ausztrál mintát követné, ahol a legnagyobb ellenzéki párt alakít árnyékkkormányt, és ezzel kapcsolatban leszögezték: a DK támogatottsága háromszor akkora, mint a Momentumé. (Ehhez hasonló adatot publikált az IDEA Intézet a napokban, náluk a biztos szavazók körében a DK 17, a Momentum 6 százalékon áll.)

Mint mondták, részükről vége annak a rendszernek, hogy minden pártnak egy szavazata van, függetlenül attól, hogy mekkora, egy demokráciában ugyanis a felhatalmazás a támogatottság méretetétől is függ.

Kitöltöttük a büntetésünket, a szégyenlősségnek vége

– hangzott el azzal kapcsolatban, hogy a DK bátrabban tervez politizálni.

Programot is alkot majd az árnyékkormány. A DK szerint a közös ellenzéki program túl jobboldali volt az áprilisi országgyűlési választá előtt, mert arról Márki-Zay Péter lényegében egyszemélyben döntött. Ők baloldali programot szeretnének kidolgozni, aminek nem a kampányban, hanem a ciklus elején van az ideje. Az árnyékkormány rendszeresen fog árnyékkormányinfókat tartani, és országjárásra is indul, ezt Budapesten kezdik. Rendszeresen lesznek az árnyékkormányülések is.

A DK szerint az önkormányzati választáson közösen kell indulniuk az ellenzéki pártoknak, de nem szeretnének előválasztást, mert azt kudarcos megoldásnak tartják. Szerintük helyben, az önkormányzatokban kell megegyezni. Árnyékfőpolgármestert nem szeretnének. Az EP-választáson pedig – amit az önkormányzati választással egy időben tartanak majd, 2024 májusában – nincs értelme együtt indulni. Hogy a következő országgyűlési választásra mi a kívánatos stratégia, azt még nem tudják.

A DK azon politikusai, akik az Európai Parlamentben képviselők – Dobrev, valamint az árnyékkormányba jelölt Molnár Csaba és Rónai Sándor is ilyen – újraindulnak a helyükért, de ha kormányváltás lesz, hazajönnek, illetve ha kormányváltás lesz az EP-választásig, amire szerintük van esély, akkor nem is fognak elindulni.