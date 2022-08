Így kér elnézést Kocsis Máté

„Sajnálkozás kifejezésére” kötelezte a bíróság Kocsis Mátét, a Fidesz frakcióvezetőjét, aki a Fővárosi Törvényszék verdiktje szerint megsértette Jakab Péternek, a Jobbik korábbi elnökének „jóhírnév védelméhez fűződő személyiségi jogát”.

Kocsis most a saját Facebook-oldalán elevenítette fel az esetet: „Bizonyára sokan emlékeznek arra, amikor tavaly nyáron Jakab Péter balhézott egy földmunkagépen dolgozó emberrel, mert szerinte az a »melós« a munkavégzésével akadályozta őt egy sajtótájékoztató megtartásában. Peti úr ordítozott vele és vélt »fizikai fölényének« is igyekezett hangsúlyt adni, amikor egyfajta mérges pulyka pózban közelített a munkagép felé, majd rendőrségi feljelentéssel is fenyegetőzött.”

A fideszes frakcióvezető szerint Jakab Péter „ott kimutatta a foga fehérjét, és azt, hogy valójában mit gondol a dolgozó népről. Mindezt akkor egy posztban is leírtam. Ezt követően Peti úr a bíróságra ment, mert megbántódott, és idén nyáron már végrehajtókkal fenyegetőzött.”

Kocsis a posztjában leírja, hogy nemrég kapott egy levelet a bíróságtól, mely szerint sajnálkozását kell kifejeznie Jakab Péter felé, „hiszen ő nem is fenyegette meg a munkagépes embert”.

Álljon itt szó szerint Kocsis Máté bocsánatkérése: