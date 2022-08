Az áramszolgáltatók a hatalmas kereslet ellenére is tiltják az erkélynapelem használatát

A rezsicsökkentés korlátozása óta különösen megnőtt az egyébként is jelentős érdeklődés az erkélyre szerelhető egyszerű napelemek iránt, amely viszonylag olcsó, egyszerű, és csökkenti a villanyszámla összegét, írja a G7. A mindössze pár panelből álló lakossági napelem-rendszerek kis teljesítményűek, konnektorba dughatók, és amennyiben süt a nap, egy saját átalakítón (mikroinverteren) keresztül áramot táplálnak a lakás hálózatába. A termék egyszerű modulokból áll, megvásárolható a műszaki boltokban, és nem kell a telepítéséhez szakember.

A névleges teljesítménye általában legfeljebb 800 watt, ami azt jelenti, hogy ideális körülmények között sem termel sok áramot, ezért tipikusan arra lehet csak jó, hogy egy háztartás állandó napközbeni fogyasztóinak (például hűtő, fagyasztó, villanybojler, légkondi, wifirouter) „besegítsen”.

A termék használata az európai országokban általában csak bejelentéshez kötött, azonban Magyarországon biztonsági és technológiai okokból az áramszolgáltatók tiltják a használatát.

A magyarországi áramszolgáltatók az általános szerződési feltételei (ászf) szerint, aki ilyen áramtermelő készüléket dug a konnektorba, azt figyelmeztetés után akár le is kapcsolhatják a közműhálózatról.

Az európai bizottsági rendelet 0,8 kilowatt (800 watt) feletti rendszereket minősíti „jelentősnek”, vagyis az erkélynapelemekhez hasonló kis rendszereket nem. Azonban a jelek szerint a hazai szabályozásba nem került be az európai bizottsági rendelet ezen értelmezése, így használatát továbbra is tiltják az áramszolgáltatók, annak ellenére, hogy a műszaki cikk már magyar internetes boltokban is kapható, és várhatóan növekedni fog iránta a kereslet.