Érvénytelen lett a tatai Öreg-tó partjára tervezett luxusszállodáról kiírt népszavazás

Nagyon sokan voksoltak a referendumon, de egyelőre úgy tűnik, ezen az úton nem tudják megakadályozni a beruházást. A Stop Avalon alapítója lapunknak azt mondta, sikernek könyveli az eredményt.

Vasárnap három kérdésben tartottak Tatán helyi népszavazást, melynek kezdeményezői azt szerették volna megakadályozni, hogy az Avalon-csoport szállodát építhessen az Öreg-tó partján.

Kevés hiányzott, de végül nem gyűlt össze az elegendő szavazat, így a referendum nem lett érvényes.

– mondta a 24.hu-nak Szalay Ildikó, a Stop Avalon alapítója.

Nulla pénzből, hatalmas ellenszélben értük el ezt az eredményt. Ráadásul a nyár közepén sikerült több, mint 8000 tatait mozgósítanunk. Úgy gondolom, ha a népszavazás tavasszal vagy ősszel lett volna, 13 ezernél több voksot szerzünk, és simán átmegy a referendum

– nyilatkozta lapunknak.

A Hell Energy érdekeltségébe tartozó csoport 2020 májusában jelentette be, hogy 15 milliárd forintból 120 szobás, ötcsillagos szállodát építene az Öreg-tó partján. Szerintük a városnak 100 millió forintos adóbevételt hozhat a hotel, és közel 100 embernek adna munkát.

A projektet ellenzők azt kifogásolták, hogy semmiféle egyeztetést nem történt a helyiekkel, vagy a szakmai szervezetekkel egy ilyen központi helyen lévő és a tó környékét alapvetően meghatározó beruházásról. A hotel miatt szerintük veszélybe kerülnek az Öreg-tó környzeti értékei, amelyeket egyébként két nemzetközi garancia, a Natura 2000-es besorolás és a Ramsari-egyezmény is véd. A beruházás érintené az Esterházy-istálló műemlék épületét, amelyből étterem lenne, a szállodafejelsztés és a müködtetés is nagyban károsítaná a környezetet. A szálloda által vonzott emberek, és főleg az autók miatt megszünne a nyugalom és a levegő tisztatáságára is rossz hatással lenne, nem utolsósorban a tópart látképét is nagyban befolyásolná a luxusszálló.

Bár a beruházó később finomított a terveken, kisebb és „zöldebb” szállodát ígérte, de ez nem győzte meg a tiltakozókat. Tata történetének legnagyobb tüntetésén demonstráltak a luxusszálloda ellen.

Schenk Attila építész szerint a problémák azóta sokasodtak:

Végül, ha nehezen is, de a beruházás ellen küzdő Stop Avalonnak sikerült elérnie, hogy népszavazást tartsanak a témában, közel 7000 aláírást gyűjtöttek össze, a referendumot pedig július 31-ére írták ki.

A tataiak szavazólapján három kérdés szerepelt:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata, 1841 hrsz-ú (Esterházy műemlék lóistálló és lovas pálya) ingatlannal szomszédos telkeken gépjármű-közlekedésre alkalmas út ne épüljön, és az ott már meglévő utat se lehessen kiszélesíteni?”

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata, 1841 hrsz-ú (Esterházy műemlék lóistálló és lovas pálya) ingatlanra vonatkozóan a város településképi rendelete (29/2018. (XII.20.)) és helyi építési szabályzata (38/2005. (XII.6.)) a 2020. február 28-án hatályos állapotában maradjon?”

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Tata Város Önkormányzata ne köthessen településfejlesztési szerződést a Tatai Öreg-tó Természetvédelmi Területén létesülő beruházáshoz kapcsolódóan, megőrizve ezzel a terület természeti és épített értékeit?”

A népszavazás akkor lett volna érvényes, ha a választópolgárok több mint fele az urnához járul, ez egészen pontosan 10 281 érvényes szavazatot jelentett volna.

Szalay Ildikó nem sokkal este fél nyolc után azt közölte lapunkkal, hogy bár még 5 szavazókörből nem érkezett meg az összes adat, az összegyűlt picivel több, mint 8200 aláírás alapján elmondható, hogy a népszavazás érvénytelen lett.

A számokat mindenesetre érdemes összevetni a 2019-es önkormányzati választás eredményével:

Ha a referendum érvényes lett volna, a helyi képviselő-testület egy évig nem hozhatott volna a népszavazással ellentétes döntést, azaz minimum egy évig eltolták volna a luxusszálló ügyét.