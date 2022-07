Újabb gesztust tesz a kormány Brüsszelnek: felélesztik az antikorrupciós testületet

A 24.hu információi szerint döntés született arról, hogy a kormány feléleszt egy évekkel ezelőtt megszüntetett, korrupcióellenes testületet annak érdekében, hogy Magyarország újabb gesztust tegyen az Európai Bizottság felé a helyreállítási és a felzárkóztatási források megszerzéséért folyó brüsszeli tárgyalások során.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt héten jelentette be, hogy az Orbán-kormány a megegyezés érdekében négy területen konkrét engedményeket tesz. A kabinet ígéretet tett többek között arra, hogy az uniós és a magyar költségvetésből finanszírozott közbeszerzéseknél is 15 százalék alá csökkentik az egyszereplős tenderek arányát. A felajánláscsomagban szerepelt az is, hogy a parlamentben visszafogják a gyorsított jogalkotás arányát. Ennek érvényességét a héten a kataszabályozás egy nap alatt átvert módosításával rögtön illusztrálni is tudták.

A napokban megszületett kormányhatározat értelmében minden esetre ezeken a felajánlásokon túl újraindítják azt az úgynevezett antikorrupciós munkacsoportot is, amely 2012 és 2014 között már működött az akkori Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium égisze alatt.

Az, hogy szükség van a korrupcióval kapcsolatban is felmutatni valamit, a múlt héten kiadott uniós jogállamisági jelentés is igazolja. A dokumentum szerint az utóbbi években a magyar korrupcióellenes stratégia legtöbb intézkedésének végrehajtását elhalasztották, új stratégiát pedig nem jelentettek be.

A helyreállítási alap pénzeinek odaítélésekor alapvetően az Európai Bizottság országspecifikus ajánlásait veszik figyelembe. Ezek között évek óta problémaként szerepel az átfogóbb antikorrupciós stratégia hiánya. Amikor a magyar kormány még azt kommunikálta, hogy a gyermekvédelminek nevezett törvény miatt nem adja oda a pénzt az Európai Bizottság, maga a bizottság már rég arról beszélt, hogy ezt az átfogó antikorrupciós tervet és a korrupció elleni hatkényosabb fellépést hiányolják.

A most létrehozandó antikorrupciós munkacsoport feladata az lesz, hogy fórumot adjon a bejelentkező civil szervezetek számára, hogy javaslatokat tegyenek a kormányzati szereplőknek a korrupció elleni fellépés hatékonyabbá tételére. A munkacsoport konkrét ügyek felgöngyölítésével nem foglalkozik majd.

A munkacsoport felállításáról megkérdeztük Navracsics Tibor területfejlesztési minisztert, aki azt mondta, hogy a tervek szerint a KIM idején kialakított mintának megfelelően működtetik majd a testületet.