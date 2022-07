Bedőlhet a vidéki üzemanyag-ellátás, mert elfogyott a kis benzinkutak támogatása

Eddig az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. fizette ki a literenkénti 20 forintos támogatást a kis benzinkutaknak, de a társaság arról adott tájékoztatást, hogy pénzügyi keretei már nincsenek, így a júliusi támogatás kifizetését már nem látjuk – mondta az InfoRádió érdeklődésére a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke, aki hozzátette: próbáltak a minisztériumokhoz fordulni, de még nem kaptak semmilyen pozitív választ. Egri Gábor szerint nagyon komoly ellátási problémák lehetnek a mezőgazdaságban, ahol már zajlik az aratás.

Lélegeztetőgépen vannak tartva a kis benzinkutak, de úgy látszik, ezek a források nem állnak rendelkezésre júliusra, holott erről jogszabály és határozat született a kormány részéről

– fogalmazott.

Kifejtette azt is, hogy globális ellátási problémák vannak, a finomítói kapacitások nem fedik le a piaci igényeket, ez Európára is igaz, és Magyarországra is. Jelenleg egyedül a százhalombattai finomító képes ellátni a magyar piacot üzemanyaggal, mert térségünkben is üzemanyaghiány van részben az OMV leállása miatt.

Hernádi úr bejelentette, hogy augusztusban a Mol is le fog állni, a battai finomító, és ezért az állami tartalékok megnyitását fogja kérni

– tette hozzá.

Szerinte nagyon kiélezett a helyzet, „ez a vonat, nagyon úgy néz ki, hogy a falnak csapódhat.”

Az elnök szerint mivel a többi támogatást sem látják, hogyan kapják meg, fennáll annak a veszélye, hogy a vidéki ellátás be fog dőlni Magyarországon.