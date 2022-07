A tűző napra, egy árok mélyére kidobott kölyökkutyákat találtak múlt pénteken Szentes határában. A kis állatokra kiszáradva, félig ájultan bukkant rá egy arra járó nő. A kölykök életét még időben megmentették, a Szentesi Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont fogadta be őket. Most már jól vannak és többen gazdára is találtak – derült ki az RTL Klub riportjából.