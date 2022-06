Elbontatná a kormányhivatal annak a lómenhelynek a kapuját, ahol sok tucat állami lovat tartanak

Egy használaton kívüli földút lezárása miatt büntetnék a hatóságok azt a lómenhelyet, amely egyébként több mint 60 millió forintot követel az agrártárcától az állam által elkobzott állatok eltartási és gondozási költségeiért.

Hatósági eljárást indított a kormányhivatal azzal a lómenhelyet működtető alapítvánnyal szemben, amely korábban elszámolási vitába keveredett az Agrárminisztériummal. A csőd közelébe került Dharma Ló Menedék Alapítvány történetéről néhány hete számoltunk be, most újabb fejezettel bővülhet a kálváriájuk. Egy feljelentésre ugyanis „közút engedély nélküli lezárása” miatt helyszíni szemlét tűzött ki a Somogy Megyei Kormányhivatal a jövő hétre, amikor is egy kaput fognak megtekinteni a birtokhatáron.

„Egy, a területünket kettészelő, csak térképen létező földút kapuja miatt jönnek ki helyszíni szemlére, mert le akarják azt bontatni. Ami abszurd, mivel utána világgá menne az összes állatunk“ – mondta a 24.hu-nak Czinkóczky Csaba, az alapítvány elnöke. A Siófok-Törekiben található, 40 hektáron elterülő lómenhelyen jelenleg 130, jórészt állami tulajdonú, mentett vagy befogadott állat lakik, főként lovak, de akadnak kecskék, birkák és szarvasmarhák is.

„A kapu amúgy nyitható, még tábla is van mellette, amelyben kérjük, hogy zárják vissza, nehogy az állatok kiszökjenek” – tette hozzá. A földútnak régebben volt jelentősége, amikor még sok különálló parcellából állt a környék, a kistulajdonosok ezen keresztül tudták megközelíteni a telküket. Az elmúlt években viszont egy kézbe került az összes telek, az alapítvány egyik tagja vette meg, aki aztán a lómenhely rendelkezésére bocsátotta. „Mindössze egyetlen olyan telket lehet elérni ezen a földúton, amelynek más a tulajdonosa, őt viszont nem zavarja a kapu, sőt, önkéntesként szokott nekünk segíteni, ráadásul az ingatlanát egy másik útról szokta megközelíteni” – közölte Czinkóczky Csaba. Hozzátette, a fűvel benőtt földút önkormányzati tulajdonban van, és hiába ajánlották fel, hogy megvásárolják, az önkormányzat elzárkózott ez elől.

Ha a kaput elbontanák, akkor a birtokba 900 méteren benyúló földút miatt 1800 méter hosszan kellene kerítést építeni, ami többmilliós költség lenne, ráadásul kettévágná az egész területet – mutatott rá a helyzet fonákságára a lómenhely vezetője, aki szerint az általa abszurdnak nevezett eljárás megindítása összefügg a köztük és az Agrárminisztérium, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) között zajló jogvitával.

Mint megírtuk, az alapítvány négy éve gondozza az állam által elkobozott lovakat, egyéb nagytestű állatokat, és miközben az állam helyett végzik a feladatot, a költségeiket sem térítik meg, noha a munkájukat az agrártárca is elismeri, sőt, korábban még együttműködési megállapodást is kötöttek velük. A Dharma több mint 60 millió forintot követel a tárcától – számításaik szerint ugyanis ekkora összeget fordítottak eddig az állatokra. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő viszont visszamenőleg követel havi 758 ezer forintot a csőd szélére került alapítvány által felújított és tanyaközpontként használt, a birtokkal szomszédos, gazdátlan épület használatáért.

Kerestük a Somogy Megyei Kormányhivatalt, ahol azt közölték, hogy „a folyamatban lévő ügyről jelenleg további tájékoztatás nem adható”.