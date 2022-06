Németh Szilárd a konyhájában akarta rávenni a Fidesz helyi elnökét a Fidesz elárulására

Kedden újabb részletekkel bővült a csepeli Fidesz belső ellentéteit kiteregető történetfolyam. Ábel Attila, Csepel alpolgármestere már hetek óta jelentet meg részleteket a Németh Szilárd országgyűlési képviselő és a kerület fideszes vezetése között kialakult hadiállapotról. Ábel a múlt héten hozta nyilvánosságra, hogy a rezsibiztos négyszemközt arra kérte, segítsen neki megbuktatni Borbély Lénárd polgármestert.

A legújabb írásában ennek a bizarr beszélgetésnek a részleteit tárta a nyilvánosság elé a csepeli politikus.

A Facebookon megjelentetett visszaemlékezés szerint Ábel 2019 tavaszán látogatott el Németh Szilárd otthonába. A képviselő „idegesen” behívta a konyhába, vagyis a „szentélybe” – ahogy Ábel fogalmazott, ahol Németh közismert ételei készülnek. Az ott lezajlott dialógus az alpolgármester szerint a következőképpen zajlott:

Németh Szilárd:

Soha életemben nem csalódtam még akkorát emberben, mint a Borbély Lénárdban. Őt fogom polgármesternek jelölni, mert túl népszerű. De eldöntöttem, hogy megbuktatom.

Ábel Attila:

Szilárd ne tedd ezt, mert mind megbukunk. Csepel szoci kerület, itt csak magunkat buktatjuk meg egy testvérháborúval. Te is belebuknál ebbe.

Németh Szilárd:

Én ezt már eldöntöttem.

Ábel szerint az ismert fideszes politikus azt is állította, hogy Borbély Lénárd, akivel a 2010-es évek elején még együtt vezették a kerületet, a helyére tör, és választókerületi elnök akar lenni. Ábel szerint hiába is próbálta cáfolni ezt, tudta, hogy „Szilárdnak nem ez baja”, hanem a féltékenység a polgármesteri poszt miatt.

Borbély Lénárd polgármestert azért nem szemtől szembe akarta megbuktatni, mert túl népszerű volt a Fideszben, sőt Csepelen is. Nem volt ésszerű magyarázat a leváltására. Németh Szilárd ezért teljes méltóságában, a Fidesz alelnökeként, személyesen ajánlotta polgármester-jelöltnek azt az embert, akit közben minden erejével és minden elképzelhető módon próbált hátráltatni és hátba szúrni. Jelölésekor rá is szavazott – ám a szavazófülkében nagy tételben fogadok, hogy már az MSZP jelöltjére voksolt – írta Ábel, aki egyszemélyben a Fidesz helyi elnöki posztját is betöltötte.

Ábel szerint beszélgetés után belőle is ellenség lett, és bosszúból megpróbálta hátra tolni a kompenzációs listán, hogy kerületi képviselői mandátumot se szerezhessen. Az egzisztenciális támadást végül egy kis trükkel sikerült kivédeni.