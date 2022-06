Államosítanának három budapesti közterületet, majd Rogánék javaslatára az V. kerületnek adnák

Államosítana három kiemelt budapesti közterületet a kormány – értesült a hvg.hu. Mint írják, a Podmaniczky Frigyes tér, a Vörösmarty tér és a Széchenyi István tér most a Fővárosi Önkormányzat tulajdona, de augusztustól állami tulajdonba kerülne, anyagi ellentételezés nélkül.

Szeptembertől viszont az állam – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt.-n keresztül – az V. kerületi önkormányzat ingyenes vagyonkezelésébe adná a négy helyrajzi számon nyilvántartott három teret.

A tervezett, a 2013-as „lex Margitsziget” törvényhez hasonló, amely a XIII. kerülettől az akkor Tarlós vezette fővároshoz „csatolta” a területet jogi megoldás. Mint a hvg.hu írja, egy, a kormány számára készített pénzügyminisztériumi előterjesztésben szerepel, a jövő évi költségvetés megalapozását szolgáló, a parlamentnek hamarosan benyújtandó salátatörvénybe rejtve, de az „ötletgazda” valójában a portál információja szerint a volt V. kerületi fideszes polgármester, Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda.

Az államosítás szükségességét a tervezet többféleképpen indokolja: új közösségi terek megteremtetése, a régiek fejlesztése, zöldfelület-fejlesztés, valamint „a belvárosi lakosság életminőségének javítása”. A lap úgy tudja, az indokok között szerepel az is, hogy a majdani vagyonkezelő V. kerület egységes közterület használati rendszert működtetne az ingatlanokon. Ez azért fontos, mert a javaslat lényegi eleme, hogy

a jövőben a terek bérbeadása, vagyis a közterületek hasznosítása is az V. kerület hatásköre lenne, a főváros helyett a kerület szabná meg például a Vörösmarty téren a karácsonyi vásározók vagy bárki más által fizetett bérleti díjakat, és a bevételek is a kerület kasszájába folynának be.

Ha a 2023-as költségvetéssel együtt a tervek szerint július közepéig a parlament nyári, rendkívüli ülésén elfogadják ezt a büdzséhez kapcsolódó salátatörvényt is, akkor a Fővárosi Önkormányzat lemondhat a három patinás térről. Ráadásul ingyen, ellentételezés nélkül. Pontosabban a javaslat az „ellentételezést” letudja annyival, hogy a tulajdonjog elvesztésével a főváros mentesül a fenntartási – takarítási, felújítási – költségektől, így még jól is jár – a kieső bevétel ellentételezése fel sem merül.

Az államosítás jogi aggályaira a hvg.hu információi szerint a javaslatot formailag jegyző Pénzügyminisztérium is felhívta a kormány-előterjesztésben a figyelmet, mondván: a tulajdonjog elvesztése a főváros részére – mivel csak a feladat- és hatáskörrel kapcsolatos anyagi kiadásokat takarítja meg – „megkérdőjelezhető módon ellentételezett”. Sőt – írják – „ez a megoldás az önkormányzati tulajdonjog Alaptörvényben foglalt sérelmének megállapításával járhat”.