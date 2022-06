Gigantikus razzia volt a belvárosban

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a társhatóságokkal együttműködve komplex bűnügyi és rendészeti ellenőrzést tartott szombat éjszaka több belvárosi szórakozóhelyen és azok környékén 2022. június 11-éről 12-ére virradóan, írja a police.hu

Az akció kiterjedt a kábítószerrel összefüggő bűncselekmények elkövetőinek felderítésére, a lopások, a garázda jellegű, valamint a prostitúcióhoz kapcsolódó jogsértések megelőzésére, illetve az ittas, bódult járművezetők, szabálytalan közlekedők kiszűrésére is, beleértve a taxisofőröket is. A hatóságok nemcsak a közterületek biztonságára fókuszáltak, ellenőriztek több szórakozóhelyet is.

A rendőrök több mint háromszáz igazoltatást végeztek, tíz embert fogtak el vagy állítottak elő körözés, ittas vagy engedély nélküli járművezetés, garázdaság és rongálás miatt. Az akció során mintegy kétszáz gépjárművet ellenőriztek, 74 esetben pedig alkoholszondát is alkalmaztak, amely három alkalommal pozitív eredményt mutatott, így eljárás indult. Közlekedési és egyéb szabálysértések miatt a rendőrök mintegy 30 embert részesítettek közigazgatási vagy helyszíni bírságban, illetve kezdeményeztek szabálysértési eljárást.

A razzia során a társhatóságok hat szórakozóhely működését ellenőrizték, melynek során kisebb hiányosságokat tártak fel a tűzvédelmi szabályok, nyugtaadás vagy az alkalmazottak bejelentése terén.​​