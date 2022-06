A Wizz Air vezérigazgatója kiszivárgott beszédben arról panaszkodik, hogy túl sokan mennek szabadságra fáradtság miatt

Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója egy értekezletről kiszivárgott felvételen azt ecseteli az alkalmazottainak, hogy túl sokan vesznek ki szabadságot a fáradtság miatt, pedig néha szükség volna arra, hogy extra erőfeszítéseket tegyenek. Beszédét Váradi a héten a fapados légitársaság valamennyi munkatársa előtt mondta el. – írja a CNN, amit a Portfolio szemlézett.

A beszédet az Európai Pilótaszövetség osztotta meg a közösségi médiában, az elhangzottakat pedig a „hiányos biztonsági kultúrára vonatkozó figyelmeztetésnek” nevezték.

Deficient safety culture alert!@WizzAir CEO encourages pilots to fly fatigued! It’s like handing the car keys to a drunk driver. @EASA step in! You are WIZZ’ oversight authority… pic.twitter.com/qdJdBVwH90

— European Pilots (@eu_cockpit) June 8, 2022