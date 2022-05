Csíkos nyugágyak, meztelen fenekek, locsolókanna-erdők – így műveltük kertjeinket

Szociális telepek liliputi birtokai, elegáns parkok a budai villák körül, hétvégi telkek a domboldalon. A lehetőségeik mások voltak ugyan, de a különböző kertek művelői egy valamiben hasonlítottak egymásra: el sem tudták képzelni az életüket a gondosan körbekerített birodalmuk nélkül. Derűs is a kerti fotók szinte minden szereplőjének az arca – még akkor is, ha már tizedszer kellett megtölteniük a nehéz locsolókannát, vagy épp most cipelték fel a pincéből a vederben a gránátalmát.