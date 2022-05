Hajánál fogva rángatta meg a postásnőt egy hajdúszoboszlói nyugdíjas

Hamarosan vádat emelhetnek azzal a nyugdíjassal szemben, aki hajánál fogva rángatott meg egy postásnőt néhány héttel ezelőtt Hajdúszoboszlón.

A postásnő a rendőröknek azt mondta, hogy egy férfi lépett oda hozzá az egyik utcában, majd azzal gyanúsította meg, hogy meg se próbálta kézbesíteni a levelét, csak az értesítőt dobta be a postaládájába. A nő hiába mondta, hogy ő csengetett, a férfi dühe nem csillapodott és a hajánál fogva megrángatta.

A rendőrök előállították a 71 éves férfit a kapitányságra és elszámoltatták. Nem tagadta tettét és azt is elismerte, hogy elhamarkodottan cselekedett. A nyomozás során egy szemtanú is megerősítette a postás által elmondottakat. A nő előbb csengetett és csak utána töltötte ki, majd dobta be az értesítőt.

A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást a férfival szemben. A rendőrség lezárta a nyomozást, így már az ügyészségen van az ügy.